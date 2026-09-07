פרסום ראשון: יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לפעיל ההסברה ואיש חברון ישי פליישר כי ישובץ במקום ה-12 ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. פליישר משמש כחבר מועצת אפרת וכדובר הבינלאומי של מחדשי היישוב היהודי בחברון.

פליישר הוא איש הסברה ותקשורת המחזיק בקהל של יותר מ-300 אלף עוקבים ביוטיוב ומופיע בקביעות בתקשורת הבינלאומית.

במסגרת הופעותיו הוא עוסק בזכויות העם היהודי בארץ ישראל ובמדיניות ישראל, ובין היתר הגן על בן גביר בראיונות בינלאומיים, לרבות בתוכניתו של פירס מורגן.

במסגרת פעילותו בחברון פועל פליישר לחיזוק מעמדה של מערת המכפלה כמוקד ביקור ועלייה לרגל ומביא לעיר עיתונאים, אנשי ציבור ומשלחות מהארץ ומהעולם. לאורך השנים עסק גם בשיקום ובטיפוח אתרי תנ"ך ומורשת ובהנגשת משמעותם לציבור בישראל ומחוצה לה.

תחום נוסף העומד במרכז פעילותו הציבורית של פליישר הוא העלייה לישראל. הוא בן להורים מסורבי עלייה מברית המועצות לשעבר, נולד בישראל, חי כמחצית מחייו בארצות הברית ושב ארצה כעולה.

כחבר מועצת אפרת עוסק פליישר בקליטת עלייה ובחיבור עולים לקהילה. הוא דובר עברית, אנגלית ורוסית ובוגר בית הספר למשפטים קרדוזו בניו יורק.

שיבוצו של פליישר מצטרף לשורת שיבוצים שעליהם הודיע בן גביר לקראת הבחירות. בן גביר יוצב במקום הראשון ברשימה, טלי גוטליב צפויה ככל הנראה להיות במקום השני, ויצחק וסרלאוף ישובץ במקום השלישי.

שר המורשת עמיחי אליהו ישובץ במקום הרביעי ברשימת עוצמה יהודית. אליהו, בנו של רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, הוביל במהלך כהונתו מהלכים בתחומי שימור המורשת, פיתוח אתרי מורשת ביהודה ושומרון והנצחת מורשת ז'בוטינסקי, האצ"ל והלח"י.

במקום התשיעי ישבץ בן גביר את העסקן החב"די יוסי גולדברגר, ממייסדי קהילת "גבעת ליובאוויטש" בכפר חב"ד ובלוד. גולדברגר, בן 39, נשוי ואב לארבעה, שימש בשנים האחרונות כיועץ לשרים ולחברי כנסת ופעל מול משרדי ממשלה ורשויות שונות.