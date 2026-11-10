בן גביר בהצהרה ללא קרדיט

סיעת עוצמה יהודית הגישה את הצעת החוק הראשונה שלה בכנסת ה-26, המבקשת לחייב כל אזרח המעוניין להצביע בבחירות וכל חבר כנסת להצהיר נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

את ההצעה הגיש יו"ר הסיעה, ח"כ יצחק קרויזר, תחת הסיסמה "לא נאמנים - לא מצביעים".

על פי הצעת החוק, כל אזרח המבקש להצביע בבחירות יידרש לחתום במעמד ההצבעה על הצהרה שלפיה הוא נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מי שיסרב לחתום לא יוכל להצביע.

ההצעה מבקשת גם לשנות את נוסח הצהרת האמונים של חברי הכנסת ולהחיל עליהם חובה מפורשת להצהיר נאמנות לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

לפי ההצעה, חבר כנסת שיסרב להצהיר אמונים בנוסח החדש לא יוכל להשתתף בדיוני המליאה והוועדות או להצביע בהן. נוסף על כך, יישללו ממנו הזכויות והתשלומים הנלווים לכהונתו, ואם ימשיך בסירובו עד למועד שייקבע, חברותו בכנסת תיפסק.

בעוצמה יהודית הסבירו את ההצעה בטענה כי "מי שתומך במחבלים או פועל נגד קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא יכול לדרוש להשפיע על עתידה כאילו אין סתירה בין הדברים".

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, התייחס להצעת החוק בהצהרה שנשא בכנסת, לצד טענותיו להתערבות זרה בבחירות האחרונות.

בפתח דבריו הודה למצביעי מפלגתו. "אני רוצה להודות ליותר מ-320 אלף האזרחים שהצביעו לעוצמה יהודית בבחירות האחרונות. זו הפעם הראשונה שהתמודדנו לבד, באופן עצמאי, וקיבלנו תמיכה אדירה".

לדבריו, "זו בשורה גדולה ואמירה ברורה של ציבור שרוצה ימין אמיתי, ימין שלא מתנצל ולא מתקפל".

בהמשך טען בן גביר כי מערכת הבחירות הושפעה מהתערבות של גורמים זרים. "אבל לצד ההישג הזה, אי אפשר להתעלם ממה שהתרחש בבחירות האלו. הייתה כאן הטיה חמורה, והתערבות פסולה של מדינות זרות ומימון זר שהשפיעו על מערכת הבחירות, ועל זה אי אפשר לשתוק", אמר.

בן גביר הודיע כי מפלגתו מתכוונת לפנות לבית המשפט בדרישה לקיים בחירות חוזרות. "בקרוב עוצמה יהודית תגיש עתירה נגד תוצאות הבחירות ונדרוש בחירות חוזרות. לא ייתכן שיתערבו בגסות ברצון הבוחר ויצפו מאיתנו לשתוק".

לאחר מכן התייחס להצעת החוק שהגישה סיעתו וקשר אותה להתנגדותו להקמת ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות. "ומכאן אני אומר בצורה ברורה, לא נאמנים, לא מצביעים. אסור לתת יד לממשלה שנשענת על תומכי חמאס", הצהיר.

"מאות אלפי אזרחים יצאו להצביע לימין, הם לא הצביעו כדי לקבל ממשלה עם תומכי טרור. לולא התערבות פסולה של מדינות זרות, היינו מקבלים ממשלת ימין".

בן גביר הוסיף כי מפלגתו תפעל לקידום החקיקה בנושא: "גם בעניין הזה עוצמה יהודית תגיש הצעת חוק שמי שלא מסוגל להצהיר אמונים למדינת ישראל לא יוכל לקחת חלק בהובלה שלה".

בהמשך סיכם בן גביר את פעילותו במשרד לביטחון לאומי והביע גאווה במדיניות שהוביל. "אני גאה במה שעשיתי במשרד לביטחון לאומי. במשך 40 שנה דיברו על משילות ועל ביטחון, אבל אף אחד לא העז לעשות את מה שעשיתי", אמר.

"שינינו את תנאי המחבלים בבתי הכלא, חילקנו נשקים לאזרחים, פעלנו נגד הבנייה הבלתי חוקית בנגב, פתחנו כיתות כוננות והובלנו מדיניות תקיפה מול אויבי ישראל. המדיניות הזו הצילה חיי אדם ותמשיך להציל חיי אדם, ואני גאה בזה".

לדבריו, מנהיגות נמדדת במעשים ולא בהסברים מדוע אי אפשר לפעול. "מנהיגות לא נבחנת ביכולת להסביר למה אי אפשר, ותאמינו לי יכולתי להמציא אלף תירוצים, אבל לא. בחרתי באומץ לעשות את מה שצריך, נבחרתי כדי לשנות מציאות וכך עשיתי".

את דבריו חתם בהתנגדות להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות ובחזרה על דרישתו לבחירות חוזרות: "אני מקווה מאוד ונעשה הכל שלא תקום כאן ממשלה שנשענת על תומכי חמאס. אדרוש בחירות חוזרות ואני מקווה שכך יהיה".