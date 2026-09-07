עוצמה יהודית התכנסה לראשונה בהרכב החדש

מפלגת עוצמה יהודית קיימה הערב (שני) את ישיבת הסיעה הראשונה שלה לאחר הגשת רשימת המועמדים לכנסת ה-26. חברי הכנסת והמועמדים התכנסו לצלילי השיר "מי שמאמין לא מפחד", המלווה את קמפיין הבחירות של המפלגה.

בראש השולחן ישבו יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולצדו חברת הכנסת טלי גוטליב, שהצטרפה לאחרונה למפלגה לאחר שעברה מהליכוד. גוטליב תשתבץ במקום השני ברשימה.

אחריהם ברשימה ניצבים השר יצחק וסרלאוף במקום השלישי ושר המורשת עמיחי אליהו במקום הרביעי. במקום החמישי שובצה חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ובמקום השישי חבר הכנסת יצחק קרויזר.

במקום השביעי שובץ חנמאל דורפמן. במקום השמיני נמצא פעיל עוצמה יהודית צחי אליהו, ובמקום התשיעי פעיל חב"ד יוסי גולדברגר.

במקום העשירי ברשימה נמצא מנכ"ל המפלגה והאח השכול איתיאל ניימן. במקום ה-11 שובץ עו"ד דוד בבלי, יועצו של בן גביר לענייני חקיקה.

את המקום ה-12 קיבל ישי פליישר, חבר מועצת אפרת והדובר הבינלאומי של היישוב היהודי המתחדש בחברון. פליישר עוסק בהסברה ובתקשורת בזירה הבינלאומית, ופועל גם סביב מערת המכפלה, אתרי תנ"ך ומורשת וקליטת עלייה.