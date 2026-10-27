אריה קינג בראיון לערוץ 7 ערוץ 7

סגן ראש עיריית ירושלים ופעיל הימין אריה קינג שוחח הערב (שלישי) עם ערוץ 7 ממטה מפלגת עוצמה יהודית, שם התקבלו מדגמי הבחירות לכנסת ה-26 ברגשות מעורבים, על רקע התוצאות הנמוכות יחסית שקיבלה המפלגה.

קינג הביע ספק בכך שהמדגמים משקפים את התוצאה הסופית והעריך כי עם התקדמות ספירת הקולות במהלך היממה הקרובה תתחזק עוצמה יהודית ותזכה במנדט אחד או שניים נוספים מעבר לתחזיות הראשוניות.

לדבריו, למרות האכזבה המסוימת במטה, תוצאה של שבעה או שמונה מנדטים הייתה נחשבת להישג משמעותי עבור המפלגה אילו הוצגה בפניו לפני חצי שנה או שמונה חודשים.

קינג הדגיש כי עצם העובדה שעוצמה יהודית מצליחה לשמור על בסיס מצביעים משמעותי היא הישג, במיוחד לנוכח הקמפיין שהתנהל נגדה בימים האחרונים של מערכת הבחירות.

במהלך הריאיון מתח קינג ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי הוא מעדיף את חיזוק כוחו הפוליטי האישי גם כאשר הדבר בא על חשבון מפלגות אחרות במחנה הימין.

לדבריו, בשבוע האחרון של מערכת הבחירות פעלו הליכוד והציונות הדתית למשיכת קולות מעוצמה יהודית, בניסיון לחזק את כוחן על חשבונה.

קינג סבור כי התנהלות זו צריכה לעורר דיון במחנה הימין בשאלה האם נתניהו מעמיד בראש סדר העדיפויות את הצלחת המחנה כולו או את הצלחת מפלגתו.

לצד הביקורת, הוא הביע הערכה לפעילי השטח של עוצמה יהודית, שלדבריו הצליחו לשמר תמיכה רחבה במפלגה למרות הלחצים הפוליטיים.

קינג שיבח את יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, והציג את התפתחות המפלגה כהוכחה ליכולתו לבנות כוח פוליטי עצמאי.

לדבריו, בן גביר הצליח להפוך מפלגה שהתמודדה בעבר במסגרת משותפת עם הציונות הדתית ונעם לתנועה בעלת מערך פעילים, נציגים ברשויות המקומיות ותשתית ארגונית ברחבי הארץ.

קינג העריך כי עוצמה יהודית תתחזק עם פרסום תוצאות האמת, אך הבהיר כי האתגר הבא של המפלגה יהיה להוכיח את יכולתה לפעול גם מספסלי האופוזיציה, אם תרחיש כזה יתממש.