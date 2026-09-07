דווקא מול מי שעזב אותה פעמיים ליריבה השנואה הפועל ת"א, פעם אחת כשחקן ופעם אחת כמאמן, יוסי אבוקסיס ומול מי שנחשבת ליריבה המושבעת ביותר שלה, בני סכנין, השיגה הערב (שני) בית"ר ירושלים ניצחון ראשון העונה בליגת העל שבכדורגל.

אחרי פתיחת עונה רעה במיוחד, במהלכה ספגה 7 שערים בשני מחזורים, כולל הפסד להפועל ת"א בתוצאה 0:3, הערב עלתה בית"ר בהרכב טלאים לאור הפציעות והחיסורים של שחקניה הרבים אך עם הבנה כי כל תוצאה מלבד ניצחון עשויה להכריע את גורלה, שלושה מחזורים לתחילת העונה.

בית"ר שפתחה את העונה עם 0 נקודות מ-6 אפשרויות, לראשונה מאז פתיחת עונת 2022/23, לא הרשימה גם הערב אך הספיק לה שער אחד בלבד של יוג'ין אנסה מקרן בכדי לנצח את סכנין בפעם החמישית ברציפות.

ירדן שועה שנכנס לקראת סיום המשחק סידר לחבריו להתקפה עוד שני מצבי הבקעה אותם החמיצו ומנגד סכנין הצליחה גם היא לסכן רק בסיום את שער הירושלמים.

זה נגמר עם 1:0 קטן גדול לאורחים מהבירה ששיחקו ללא קהל אוהדיהם בשל היריבות בין שני מחנות האוהדים וכמוסכם על ידי הקבוצות, כאשר קהל הקבוצה האורחת לא נוכח במשחקים בין השתיים.

בית"ר משיגה ניצחון ראשון העונה בליגת העל שבכדורגל, בעוד סכנין ומאמנה יוסי אבוקסיס כבר עם תשעה משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון.