כאן עובדים. אחרי קיץ שחון בו ביצעה שתי החתמות בלבד - החזרתו של דן גלזר והחתמתו של החלוץ סוקלר, נדמה היה כי מכבי ת"א קופאת על השמרים.

בעוד בית"ר הצליחה לשמור על סגל השחקנים שלה שהוביל אותה כמעט לזכיה באליפות וחיזקה נקודתית במקומות החסרים, באר שבע ומכבי חיפה ביצעו לא מעט החתמות ואפילו הפועל תל אביב החתימה יותר שחקנים, מכבי ת"א נדמה היה נותרה מאחור - זאת לאחר עונה רעה.

הכישלון שבא במפעלים האירופיים רק חשף את גודל הצרה של חוסר חיזוק הסגל.

הערב (שלישי) הודיעה מכבי על עזיבתם של שניים מכוכביה בעונה האחרונה, המגן רוי רביבו והחלוץ סייד אבו-פרחי.

בעוד אבו פרחי עוזב לליגת ה-MLS האמריקאית, שם חתם בשורות קולורדו ראפידס תמורת 6 מיליון דולר ויצטרף למושבת החלוצים הישראליים שמשחקים בליגה האמריקאית כמו חברו לקבוצה עד לא מזמן דור תורג'מן, ליאל עבדה ועידן טוקלומטי, רביבו נמכר לקבוצת אלצ'ה הספרדית.

רביבו בן ה-23 ניסה כבר בעונה שעברה לצאת אל מחוץ לישראל אך במכבי לא שיחררו וגם השנה מיאנו לעשות זאת.

לבסוף הגיעו שני הצדדים להסכם ורביבו, בנו של שחקן העבר חיים, בוגר מחלקת הנוער של המכבים מת"א שבגיל 18 ערך את הופעת הבכורה שלו במדים של הקבוצה הבוגרת והיה לאחד הכוכבים המובילים של מכבי בשנתיים האחרונות, עובר כעת לליגה הספרדית, אחת מהליגות הטובות בעולם.

מי שחזר ללבוש צהוב רק אתמול הוא גבי קניקובסקי שחוזר למכבי אחרי עונה אחת בלבד בהונגריה.

אחרי שפתחה את העונה בצורה מושלמת עם 6 נקודות מ-6 אפשריות, מכבי בונה מחדש בתקווה שזה יספיק להחזיר לעצמה את האליפות.