לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש בקרב בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו, שובץ ברשימת הליכוד לכנסת.

מדן הוא ממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, נשוי למרים ואב לשישה. ברשימת הליכוד הוא יוצב במקום ה-11.

מדן נפצע במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה, באירוע שבו נפלו ארבעה מחבריו לנשק. מאז עבר תהליך שיקום ממושך, שבמהלכו הרבה לשתף את סיפורו האישי בפני חיילים, צעירים וקהילות ברחבי הארץ.

במהלך הופעותיו עסק מדן בהתמודדות עם הפציעה ובמסרים של תקווה, אמונה ואהבת הארץ. ביום העצמאות האחרון הוא נבחר להשיא את משואת הריפוי והשיקום.

הוא בנו של הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון שבאלון שבות. בהודעה על צירופו לרשימת הליכוד הודגשו פעילותו הציבורית וסיפור השיקום שלו לאחר הפציעה הקשה.

בליכוד מסרו כי מדן "מגלם באישיותו ערכים של מסירות, אחריות, אהבת הארץ ורעות". עוד נכתב בהודעת המפלגה כי סיפור חייו מבטא את רוחם של לוחמי ישראל ואת יכולתה של החברה הישראלית להשתקם לאחר אובדן כבד.

את הודעת הצירוף חתמו בליכוד במילים, "אלישע היקר - בהצלחה".