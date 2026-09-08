הליכוד משלים את תמונת השריונים ברשימתו לכנסת עם שבעה מצטרפים חדשים מתחומי הביטחון, התקשורת, המשפט והעשייה הציבורית. המקומות המשוריינים נפרסים לאורך הרשימה, מהמקום התשיעי ועד המקום ה-35.

במקום התשיעי שובצה טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"ם רני גואילי ז"ל ומדליקת משואה. רני יצא בשבעה באוקטובר להילחם אף שהיה פצוע, הציל רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה לרצועת עזה, ובהמשך הושבה במסגרת המבצע המיוחד "לב אמיץ".

איש התקשורת והפרשן הפוליטי-מדיני יעקב ברדוגו קיבל את המקום ה-11. ברדוגו, עורך דין וזוכה פרס ז'בוטינסקי לעיתונות, מגיש כיום תוכניות בערוץ 14 וברדיו "גלי ישראל", ובעבר שימש פרשן ומגיש בגלי צה"ל ובעל טור ב"ישראל היום".

לפני כניסתו לעולם התקשורת כיהן ברדוגו כמנכ"ל מפעל הפיס וכמנכ"ל מרכז השלטון המקומי בישראל. שיבוצו ברשימה נעשה במסגרת הסכם המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה, לאחר התייעצויות שנערכו בנוגע למיקומו הסופי.

במקום ה-15 ישובץ לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח קשה בקרב בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו. מדן, מייסד אביגיל שבהר חברון, נשוי למרים ואב לשישה, הוא בנו של הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות, וביום העצמאות האחרון נבחר להשיא את "משואת הריפוי והשיקום".

לאחר פציעתו עבר מדן שיקום ממושך ושיתף את סיפורו בפני חיילים, בני נוער וקהילות. בליכוד תיארו אותו כמי שמגלם ערכים של מסירות, אחריות, אהבת הארץ ורעות, וכמי שסיפורו מבטא את רוח הלוחמים ואת יכולתה של החברה להשתקם לאחר אובדן כבד.

את המקום ה-16 יקבל עו"ד דוד פטר, משפטן בעל ניסיון בתחומי המשפט החוקתי, הציבורי והמסחרי, המחקר והליטיגציה. פטר, בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר-אילן שעובד על הדוקטורט שלו באוניברסיטה, ייצג את המדינה בבג"ץ מספר פעמים.

פטר הוא בן הדור השני לניצולי שואה ונולד בהונגריה בשלהי התקופה הקומוניסטית להורים שנולדו וגדלו תחת המשטר. בגיל שנה וחצי עלה לישראל עם משפחתו, שהתגוררה תחילה במרכז הקליטה במבשרת ציון ובהמשך בחיפה.

במקום ה-26 ישובץ חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט, שכיהן מטעם מפלגת העבודה ואף עמד בראש סיעתה בכנסת. גולדשמידט התגורר במשך שנים בעוטף עזה, ולפי הליכוד אמר כי בעקבות אירועי השבעה באוקטובר עבר "התפכחות", שינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות וכיום הוא תומך בנתניהו, בליכוד ובמחנה הלאומי.

איציק בונצל, אביו של לוחם ומפקד סיירת צנחנים סמ"ר עמית בונצל ז"ל, ישובץ במקום ה-29. בבוקר שלאחר השבעה באוקטובר יצאו שני בניו, עמית ונדב, שניהם לוחמים ומפקדים בסיירת צנחנים, אל המערכה, וכעבור שישים ימים נפל עמית בקרב ברצועת עזה.

מאז נפילת בנו הפך בונצל לדמות פעילה בקרב משפחות הנופלים ופעל במסגרת פורום הגבורה. הוא השתתף בדיונים בוועדות הכנסת ופעל לקידום זכויותיהן של המשפחות השכולות.

במקום ה-35 ישוריין תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, שתצטרף לליכוד. במהלך שירותו בצה"ל מילא אביבי שורת תפקידים, ובהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה, מפקד חטיבת שגיא, מפקד גדוד 605 ומפקד בית הספר להנדסה קרבית.

אביבי נולד בירושלים ובילדותו התגורר במדינות שונות בעקבות תפקידיו הדיפלומטיים של אביו, פנחס אביבי. בגיל 18 חזר לישראל כחייל בודד, התגייס כלוחם בחיל ההנדסה הקרבית והתקדם במהלך שירותו עד לדרגת תת-אלוף.