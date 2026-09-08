מועצת חכמי התורה של ש"ס חתמה על הרכב רשימת המפלגה לכנסת ה-26, עם חברי הכנסת המכהנים ולצדם כוחות חדשים.

יו"ר התנועה אריה דרעי יעמוד בראש הרשימה, ואחד השינויים הבולטים בה הוא הצבתו של סא"ל במיל' דרור עמוס במקום השישי.

ש"ס פנתה לאורך השנים גם לציבור המשרת, אך הפעם בחרה להעניק לקצין מילואים מקום גבוה ובולט במיוחד ברשימה. המהלך מגיע על רקע הכעס והביקורת שהתעוררו בחלקים בציבור המשרת בעקבות תמיכתה של המפלגה בחוק הגיוס.

עמוס, שמונה רק בשנה שעברה ליו"ר המועצה הדתית בחיפה, הוזכר בתקופה האחרונה כמועמד למשבצת איש הצבא ברשימת ש"ס. כעת הוחלט להציבו במקום השישי, לפני כמה מחברי הכנסת המכהנים של המפלגה.

לצד עמוס מצטרף לרשימה שם חדש נוסף, יוסף אלנתנוב, נציג העדה הבוכרית, ששובץ במקום ה-11.

בש"ס מסרו עם השלמת הרשימה כי לצד המשך פעילותם של חברי הכנסת המכהנים "ישולבו כוחות חדשים שיפעלו יחד לחיזוק הזהות היהודית".

בראש הרשימה, כאמור, ניצב דרעי, ואחריו ינון אזולאי במקום השני ומיכאל מלכיאלי במקום השלישי. יואב בן צור שובץ במקום הרביעי, חיים ביטון בחמישי ודרור עמוס בשישי.

משה אבוטבול שובץ במקום השביעי, אוריאל בוסו בשמיני, יוסף טייב בתשיעי ויונתן משריקי במקום העשירי. יוסף אלנתנוב שובץ במקום ה-11, ארז מלול במקום ה-12 וסימון מושיאשוילי במקום ה-13.

הרכב הרשימה נחתם לאחר שמועצת חכמי התורה קיימה השבוע דיונים סביב המועמדים והמיקומים. כבר בישיבה שנערכה בתחילת השבוע הוחלט שלא להדיח את חברי הכנסת המכהנים, ובמקביל נבחן שילובם של מועמדים חדשים ברשימה.