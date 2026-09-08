פעילי ימין הגיעו הלילה לביתו של יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר, ביישוב מצפה נטופה, במחאה על החלטתו להתמודד ברשימה עצמאית בבחירות.

הפעילים הניחו בפתח בית המשפחה זר פרחים שאליו צורף כרטיס שנחתם כביכול בשמה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

על הכרטיס נכתב, "תודה מעומק הלב, גלי בהרב-מיארה". באמצעות המיצג ביקשו הפעילים לטעון כי החלטתו של וינטר להתמודד באופן עצמאי עשויה לסייע בסופו של דבר ליריביו של מחנה הימין.

הפעילים טוענים כי אם רשימת "עמך ישראל" לא תעבור את אחוז החסימה, קולות שיינתנו לה לא יתורגמו למנדטים. לדבריהם, תרחיש כזה עלול לפגוע ביכולתו של גוש הימין להשיג רוב בכנסת ולהקים ממשלה.

ממפלגת עמך ישראל נמסר בתגובה: "חברים, התבלבלתם בכתובת. זר פרחים כדאי לשלוח למי שבמשך ארבע שנים לא שלחו מכתב פיטורים ליועצת המשפטית לממשלה והעדיפו להיכנע לה. מי שבמשך ארבע שנים לא הצליחו להזיז את גלי בהרב מיארה מתפקידה, יכולים להמשיך להתעסק בגימיקים ובפרחים בזמן שאנחנו נעשה שינויים. מה שהיה לא יהיה".

המחאה מגיעה לאחר שווינטר הגיש את רשימת "עמך ישראל" לכנסת ובכך סגר את האפשרות לחיבור עם מפלגה אחרת לקראת הבחירות.

בתקופה שקדמה להגשת הרשימות הופעל עליו לחץ מצד גורמים במחנה הימין להגיע לאיחוד ולהימנע מהתמודדות נפרדת.

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף לאחר הגשת הרשימה את החלטתו של וינטר וטען כי מדובר בהימור על עתיד שלטון הימין. סמוטריץ' אף הזכיר את בהרב-מיארה בין מי שלטענתו עשויים להרוויח מסירובו של וינטר להתאחד עם מפלגות המחנה הלאומי.

וינטר דחה את הביקורת והבהיר כי אינו מתכוון להצטרף לשיח של הפחדה. הוא טען כי הציבור מבקש רענון של השורות וכניסתם של אנשים חדשים לפוליטיקה, והציג את מפלגתו כמי שמבקשת להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת.