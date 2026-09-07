מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר דחתה את הצעתו של יו"ר "עמך ישראל", עופר וינטר, לשריון ברשימתו לקראת הבחירות לכנסת.

וינטר הציע למפלגה את המקומות השמיני והתשיעי ברשימה, אך במפלגה הודיעו כי לא יקבלו את ההצעה.

לפי הסקרים האחרונים, מפלגתו של וינטר נעה בין תוצאה שמתחת לאחוז החסימה לבין ארבעה עד חמישה מנדטים. במפלגת הציבור החרדי הסבירו כי במצב זה, המקומות שהוצעו להם אינם מבטיחים לדבריהם ייצוג הולם לציבור החרדי.

"מפלגת הציבור החרדי הודיעה בשעה האחרונה ליו"ר מפלגת 'עמך ישראל' כי לא תסכים להצעתו", מסרו גורמים במפלגה. לדבריהם, "לא יתנו הסכמה להצעה שעל פי הסקרים אינה מבטיחה מעבר של אחוז החסימה ומתן ייצוג הולם לציבור החרדי".

במפלגה הבהירו כי בכוונתם להתמודד על ייצוג בכנסת הבאה גם לאחר דחיית הצעתו של וינטר. "מפלגת הציבור החרדי מדגישה כי המפלגה תהיה בכנסת הבאה - בכל צורה ובכל מחיר שיידרש", מסרו הגורמים.

ההתפתחויות מגיעות בשעה שעל וינטר מופעלים לחצים לחבור ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שקרא לו אתמול להתאחד עמו כדי למנוע אובדן קולות למחנה הימין. הבוקר הצטרפה ללחצים שורה ארוכה של רבנים וראשי ישיבות בציונות הדתית, שקראו לווינטר להצטרף למהלך האחדות שמוביל סמוטריץ'.

"השבוע יוכרע האם הימין ילך אל הבחירות הקרובות בכוחות משותפים או חלילה בפירוד", כתבו הרבנים במכתבם. בהמשך פנו ישירות לווינטר, "אנו קוראים לעופר וינטר לקחת אחריות ולפעול בהקדם להמשיך את הפעולה החשובה של יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לאחדות במחנה הימין".

לדברי הרבנים, לנוכח האתגרים העומדים על הפרק אין מקום לנטילת סיכון פוליטי. "אחדות היא תמיד טובה ובוודאי כאשר מנגד מונחות סכנות גדולות לכלל ישראל", כתבו, וחתמו בפנייה לווינטר, "עופר, ברי ושמא, ברי עדיף. אסור לקחת סיכונים כאשר זה נוגע לכלל ישראל".

על המכתב חתומים רבנים וראשי ישיבות רבים, בהם הרב איתן אייזמן, הרב דוד חי הכהן, הרב אליקים לבנון, הרב שבתי סבתו, הרב יהודה סדן, הרב דוד פנדל, הרב שלמה רוזנפלד, הרב יהושע שפירא, הרב דוד תורג'מן והרב דוד טורנר. אליהם הצטרפו בין היתר הרב שמעון כהן, הרב חגי לונדין, הרב יואל מנוביץ', הרב יצחק סבתו, הרב שחר אימבר, הרב חיים אירם והרב חננאל אתרוג.

בין החותמים הנוספים נמצאים הרב דוד דודקביץ, הרב יחזקאל בוצקו, הרב אריה הנדלר, הרב אריאל בראלי, הרב נועם ולדמן, הרב יהודה זולדן והרב חיים ברוך. הקריאה מצטרפת ללחצים המופעלים על וינטר לקראת ההכרעות על מבנה הרשימות והתמודדות מפלגות הימין בבחירות הקרובות.