עימות חריף פרץ בין יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר, לאחר שוינטר הגיש את רשימת מפלגתו לכנסת והכריע להתמודד באופן עצמאי.

עם הגשת הרשימה ליו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, נסגרה האפשרות לאיחוד של "עמך ישראל" עם מפלגה אחרת.

סמוטריץ', שקרא בימים האחרונים לווינטר לחבור אליו כדי למנוע אובדן קולות במחנה הימין, הגיב בחריפות להחלטה. "אנחנו מיצרים על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל", אמר.

הוא טען כי החלטתו של וינטר עשויה לשרת דווקא את יריבי המחנה, "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

הוא הוסיף כי "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי". סמוטריץ' חתם את תגובתו באמירה, "ימני אמיתי לא לוקח הפעם סיכון".

וינטר לא נותר חייב והשיב כי הציבור מבקש שינוי בהנהגת המחנה, "עם ישראל מבקש לרענן את השורות. מוקירים את פועלך ולא נרד לשיח ההפחדות".

וינטר הפנה בתגובתו ביקורת כלפי ההנהגה הקיימת וקרא לשילוב דמויות חדשות, "גם עליך להכיר ולהודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר".

הוא הוסיף כי נדרשים אנשים "שיוכלו להוביל להכרעה בעזה, לשילוב החרדים בצה"ל ולטפל במגוון האתגרים שלא טופלו בקדנציה הקודמת. הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת ישראל".

העימות הפומבי מגיע לאחר ימים של לחץ על וינטר להסכים לחיבור פוליטי. בציונות הדתית טענו כי סמוטריץ' אף עיכב החלטות בנוגע לשריונים ברשימתו כדי להשאיר מקומות פנויים לטובת איחוד אפשרי עם "עמך ישראל".

לדברי הציונות הדתית, סמוטריץ' בחן בשבועות האחרונים כמה מועמדים אפשריים לחיזוק הרשימה, אך נמנע מהכרעה בשל רצונו לקדם איחוד עם וינטר. לאחר שהתברר מבחינת המפלגה כי וינטר מתכוון להתמודד עצמאית, הודיעה הציונות הדתית כי סמוטריץ' יחזור לבחון את איוש המקומות השמורים ליו"ר.

הלחץ על וינטר לא הגיע רק מהמערכת הפוליטית. שורה של רבנים וראשי ישיבות בציונות הדתית פרסמה קריאה פומבית להצטרף למהלך האחדות, ובה נכתב, "השבוע יוכרע האם הימין ילך אל הבחירות הקרובות בכוחות משותפים או חלילה בפירוד".

הרבנים פנו ישירות לווינטר וקראו לו "לקחת אחריות ולפעול בהקדם" למען איחוד במחנה הימין. במכתבם הוסיפו, "אחדות היא תמיד טובה ובוודאי כאשר מנגד מונחות סכנות גדולות לכלל ישראל", וחתמו בקריאה, "עופר, ברי ושמא, ברי עדיף. אסור לקחת סיכונים כאשר זה נוגע לכלל ישראל".