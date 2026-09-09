ישראל נערכת להצהיר על שורת תגובות וסנקציות נגדיות שכוונו מול צרפת ומדינות נוספות שהחליטו להטיל מגבלות על ההתיישבות, כך דווח בכאן חדשות.

המהלך המתוכנן מגיע בהמשך להודעתו של שר החוץ גדעון סער אמש בדבר צעדים תקיפים שננקטו מול בריטניה.

מקורות המעורים בפרטים אמרו כי הדרג המדיני בוחן לפעול במתכונת זהה לזו שהופעלה מול הממלכה המאוחדת, במסגרתה הוחלט על ביטול פעילות המפקדה בקריית גת וסגירת נציגות הקונסוליה.

כמו כן הצעדים מול בריטניה כבר יצאו לדרך באופן מעשי. בעוד סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים מתוכננת לצאת לפועל בתוך מספר שבועות, אנשי הצבא והקצינים השוהים במתקן בקריית גת נדרשו לפנות את הציוד ולעזוב את השטח באופן מיידי.

בבריטניה הגדירו את תגובת ישראל "מוגזמת". לטענתם "לא מדובר בפעולה המכוונת נגד מדינת ישראל, אלא בתגובה לקיצונים ולאלימות".

במשרד החוץ גם החליטו למנוע את כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית ואשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל.

שר החוץ גדעון סער אמר כי "הצעד של מפלגת הלייבור אבסורדי במיוחד נוכח הצהרת בלפור של ממשלת בריטניה שהכירה רשמית בזכותו של העם יהודי להקים את מדינת ישראל בארץ ישראל כולל ביהודה ושומרון".

הוא הדגיש כי מדובר ב"ניסיון בוטה ובלתי מקובל של ממשלה זרה להשפיע בתקופת בחירות".

"לא חזרנו לארצנו אחרי 2,000 שנה כדי לאבד אותה בשביל ג'האדסטים אסלאמיסטים. גם הפלסטינים ייפגעו באופן ישיר מצעדיכם", הוסיף השר.