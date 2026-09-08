סערה ודאגה עמוקה בקהילה היהודית בבריטניה בעקבות הסנקציות שנקט הממשל הבריטי נגד יהודה ושומרון.

נהיגי הארגונים המרכזיים בממלכה מאשימים את הממשלה הבריטית בכניעה ללחצים של גורמים קיצוניים, ומזהירים מפני ההשלכות הקשות של מדיניות זו על ביטחון היהודים במדינה ועל היחסים בין המדינות.

הרב הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירוויס, הגיב בחריפות רבה להחלטה ואמר: "זהו באמת יום שחור עבור יהודי בריטניה. היום בחרה הממשלה שלנו להתעלם מהחששות העמוקים המקננים בלב רבים מאיתנו".

לדבריו "הצעדים שהוכרזו אינם אלא הניף דגל פוליטי למען רטוריקה שקרית נגד ישראל ואלו המחזיקים באובססיה מסוכנת כלפי המדינה היהודית. ערב ראש השנה, ובתקופה שבה הקהילה שלנו פגיעה יותר מאי פעם מול גל הקיצוניות של השנים האחרונות, סנקציות אלו אינן עושות דבר כדי לקדם את שלום. הן גם אינן הופכות אף אחד לבטוח יותר - בדיוק ההיפך. פוליטיקה של מחוות מסוג זה מזינה שיח עוין וגובר כלפי ישראל, והאפקט המצטבר של מדיניות כזו הוא חיזוק נוסף של המשתמשים בשנאה כנשק נגד יהודים".

אל קריאתו של הרב הראשי הצטרפה גם המועצה למנהיגות יהודית שכינתה את המהלך "בלתי הולם ובלתי מאוזן כלפי ישראל".

"מדובר בצעד שמסכן את החיים היהודיים בבריטניה ופוגע ביחסיה של הממלכה עם בעלת ברית חיונית. הממשלה פשוט נכנעת ללחץ מצד הקיצונים ביותר בחברה הבריטית. הם ימשיכו ללחוץ על הממשלה לנקוט צעדים רדיקליים יותר ויותר נגד ישראל, לרעת השלום במזרח התיכון ויחסי הקהילות בבריטניה. הקיצוניים מהשמאל והאסלאמיסטים שהממשלה מנסה לפייס לעולם לא יבואו על סיפוקם, ואף ממשלה אחראית אינה צריכה להתכופף לדרישותיהם", לשון תגובת המועצה.