הרב בועז חדד: זה מה שה' מצפה ממך

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

הרב בועז חדד, מישיבת בית אל, מתייחס לייאוש האדם שחושב שהוא אינו ראוי לחזור בתשובה.

"כולנו רוצים להיות אנשים יותר טובים, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ליצור איזה שינוי משמעותי ועמוק בחיים שלנו. אבל אנחנו מוצאים את עצמנו כל פעם מחדש - מתחילים ונופלים. ואז, ברגע שאנחנו מנסים לחזור בתשובה, להתחיל איזה תהליך של תיקון, אנחנו אומרים לעצמנו 'זה קרב אבוד מראש'. המחשבות האלה הן עצת היצר שנועדו לייאש אותנו", מסביר הרב חדד.

לדבריו "הרב קוק מלמד אותנו סוד חשוב מאוד איך להתעלות מעל המחשבות האלה. הוא אומר 'עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה'. מה הכוונה? הגמרא אומרת שאפילו הרהור תשובה מספיק. אם אני חושב שהתשובה זה איזה יעד שאני מסמן וצריך להגיע אליו - זה קרב אבוד מראש. אבל אם אני מבין שהתשובה היא תהליך ארוך ומתמשך, של בניית קומה על גבי קומה, צעד אחרי צעד, הדבר הזה מנחם. אני מבין שהמנוע של אותו תהליך שקורה בפועל - הוא הרצון שלי.

הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני להשתנות ביום אחד מן הקצה אל הקצה. הוא מצפה ממני לרצות ולהתחיל את התהליך. הרצון הזה הוא המנוע, הוא העיקר, הוא הרהור התשובה", מסכם הרב חדד.