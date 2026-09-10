הרב יובל מיטלמן: מרגיש רחוק? סימן שאתה מחובר

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

הרב יובל מיטלמן, רב בית הכנסת המרכזי "ישורון" בגדרה ור"מ במכון מאיר, מסביר מדוע כאב החטא מחבר עוד יותר אל הקב"ה.

"הרבה פעמים אדם הולך עם כאב על חטאים שעשה. כואב לו מאוד שהוא נפל. הרב קוק אומר: 'תדע לך, זה שאתה מרגיש את הצער והכאב - זה אומר שאתה חי'", הוא אומר.

"דווקא הכאב, הצער, זה שאדם מרגיש רחוק מהקב"ה - הוא מגלה שעומק הוא הכי מחובר וקשור לבורא - כי הוא שייך אליו ולכן הוא מבקש לעשות תשובה", מסכם הרב מיטלמן.