הרב יהודה בן חמו: מה עוצר אותנו מלעשות תשובה?

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק השלישי מתייחס הרב יהודה בן חמו ראש בית 'אמונה' בישיבת לב לדעת שדרות לחשש מפני מהלך התשובה האישי.

"לכל דבר בחיים יש מעכבים ואתגרים. אתה רוצה לעשות תואר ראשון? אתה צריך לבחור תואר, אתה צריך להשיג מימון. אתה רוצה לבנות סוכה? אתה צריך להשיג קרשים, לראות שמעליך אין מרפסת סגורה", פותח הרב בן חמו.

הוא מדגיש כי גם "לכל מצווה בחיים יש אתגרים. הרב קוק אומר שיש מעכבים רבים לתשובה אבל יש אתגר גדול מרכזי. הרב אומר שהמעכב הראשי הוא 'הציור של התשובה'. אתה מצייר את התשובה כמשהו שהולך להחליש אותך, להפסיק לך את הכיף בחיים. כל דבר שאנחנו מדברים עליו - האם מצייר אותו בדימיון. תשובה מצטיירת כמשהו וזה המונע והמעכב הראשי".

הרב בן חמו גם מצביע על פתרון מתוך דברי הראי"ה קוק זצ"ל. "לכן על האדם לעשות עבודה בדימיון. כל אחד מה שרוצה לחזור בתשובה צריך לדמיין כיצד לאחריה הוא יהיה שמח יותר, מאושר יותר מתוך ההתקדמות והצמיחה שלו".