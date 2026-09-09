יענקי גולדהבר גוזר חוגר דודי פרידמן

יענקי גולדהבר, שכיכב בעונה ה-13 של תוכנית הריאליטי "האח הגדול", השתחרר היום (רביעי) מצה"ל. גולדהבר, חרדי, סיים את שירותו לאחר שנתיים ושמונה חודשים.

עם השלמת השירות גזר היום גולדהבר את החוגר ונפרד מהמסגרת הצבאית. השחרור הגיע לאחר שבימים האחרונים שיתף את עשרות אלפי עוקביו ברשתות החברתיות בהתרגשות לקראת היום.

לפני גיוסו לצה"ל שיתף גולדהבר את עוקביו גם בחששות שליוו אותו לקראת תחילת השירות, "לילה אחרון באזרחות, בעוד כמה שעות אני מתחיל להצדיע, אני מבקש ממך אבא, תשמור על כל הילדים שלך. אני יודע שאני מגשים חלום, ואני הכי גאה בעולם בהחלטה זאת".

גולדהבר הודה אז כי לצד תחושת הגאווה, הוא נכנס לשירות עם לא מעט חששות. "לא אשקר, אני מפחד, אני בלחץ, בחששות ובדאגה, אבל אני יודע שכל היום וכל הלילה, בלי לשים לב, ניסי ניסים עוברים עליי", כתב.

"אז אבא תשמור עליי, אני מבטיח להיות חייל טוב", הוסיף גולדהבר לפני הגיוס. היום, שנתיים ושמונה חודשים לאחר מכן, הוא סיים את שירותו וגזר את החוגר.