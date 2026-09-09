ההדחה הדרמטית של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מצמרת מפלגת 'דגל התורה' ממשיכה לעורר גלי הדף פוליטיים חריפים ברחוב החרדי.

הבוקר (רביעי) מגיב לראשונה 'הפלס', ביטאון 'הפלג הירושלמי' הקיצוני, למהלך הפנימי במאמר מערכת חריף, המשלב מתקפה שלוחת רסן נגד עסקני 'דגל התורה' לצד גילויי אהדה יוצאי דופן כלפי השניים.

תחת הכותרת החריפה "אנשי דמים ומרמה", מגדיר העיתון את הדחת השניים כמהלך פומבי, בוטה וחסר רחמים. במאמר נטען כי מדובר בהמשך של שיטת חיסולים פוליטיים המונעת מאינטרסים פנימיים.

"המודחים הם חדשים, אך השיטה ממש לא חדשה. גפני ומקלב היו נציגים שתיפקדו היטב והודחו מחמת סבכי אינטרסים של נאמנויות מסגנון מאפיוזי. המדיחים הם אנשי צללים שאימצו את השיטה כשגרה".

כותב המאמר תוקף את הפיכתה של המסגרת הפוליטית הליטאית, לדבריו, לכזו העוסקת בהשחתה פנימית ובמאבקי כוח, תוך חילול השם נורא בעיני הציבור הכללי.

במאמר מובאת גם סקירה של העימותים ההיסטוריים בתוך המחנה הליטאי, החל מהפיצול הפוליטי והעיתונאי והשתלטות גורמים חדשים על מוסדות התנועה, אותם הוא מכנה "מסע טרור ורדיפה של רבנים ומוסדות".

העיתון מעניק למהלך פרשנות סמלית וטוען כי הדחתם של גפני ומקלב לא נבעה רק משיקולים פרקטיים, אלא מרצון למחוק את שרידי הזיכרון של דגל התורה ההיסטורית. "משה גפני זכור כנציג התנועה מאז הקמתה על ידי הרב שך, ואורי מקלב כאיש אמונו של הרב אלישיב. את הסמליות הזו הברנז'ה הפוליטית לא יכלה לסבול. המסר שהם העבירו בקול גדול הוא שאין עוד כבוד למייסדי הדרך, תוך פתיחת השערים לחרדים החדשים ולשינוי מהות התנועה".

בסיום הדברים פונה ביטאון הפלג הירושלמי ישירות למצביעי 'דגל התורה' שנותרו המומים מהדחת הדמויות הוותיקות והמוכרות: "הצער, העלבון וההשפלה קשים מנשוא - זו נפילה ברוטאלית מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אנו מבינים לליבכם".