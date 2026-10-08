גל מעצרי בני הישיבות והאברכים מוציא שוב את אנשי "הפלג הירושלמי" אל הרחובות: 'הוועדה להצלת עולם התורה' הודיעה באופן רשמי על קיומן של מחאות ענק וחסימות צירים מרכזיים היום (חמישי) החל מהשעה 16:00 בצהריים, בריכוזים המרכזיים בירושלים ובגוש דן.

ההחלטה על פתיחת גל המחאות התקבלה בהוראתו הישירה של מנהיג 'הפלג' הרב עזריאל אויערבך, בעקבות רצף מעצרי בחורי הישיבות ואברכי הכוללים בימים האחרונים.

בפני רבני הוועדה השמיע הרב אויערבך דברים חריפים ונוקבים, תוך שהוא תוקף את רשויות הצבא ומותח ביקורת קשה על התנהלות הממסד החרדי: "תלמידי ישיבות ואברכים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף".

ההפגנות המתוכננות להיום אחר הצהריים צפויות לשתק צמתים ועורקי תחבורה ראשיים בגוש דן ובירושלים, בדיוק בשיאם של עומסי התנועה לקראת סוף השבוע.

משטרת ישראל והרשויות נערכות בכוחות מתוגברים, וציבור הנהגים ומשתמשי התחבורה הציבורית נקראים לגלות ערנות, להתעדכן בחסימות הצפויות מראש ולהיערך לשיבושי תנועה משמעותיים.