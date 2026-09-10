עיתון "הארץ" דחה היום (חמישי) את איום התביעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התחקיר שעסק בהתרעה שלפי העיתון העביר נשיא איחוד האמירויות ואמיר אבו דאבי לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר.

במכתב שנשלח לעורך דינו של נתניהו הודיע העיתון כי הוא עומד מאחורי הפרסום ואינו מתכוון להיענות לדרישות שהוצגו בפניו. "לא נירתע מניסיונו של ראש הממשלה להשתיק ביקורת עיתונאית - ולא נירתע לחשוף את האמת גם בבית המשפט", נכתב.

את התגובה כתבו עורכי הדין טל ליבליך ונתאי צוריאל ממשרד ליבליך-מוזר-גליק, המייצגים את "הארץ". לדבריהם, הפרסום של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל הוא "תוצר של תחקיר עיתונאי מעמיק ומבוסס מקורות בעניין ציבורי בעל חשיבות עליונה".

ב"הארץ" טענו כי שאלת ההתרעות שקדמו לטבח והתגובה להן נמצאת במוקד השיח הציבורי זה כשלוש שנים. "בהיעדר דין וחשבון מלא לציבור מצד מרשך, העיתונות ממלאת את תפקידה וחושפת טפח אחר טפח של מידע לציבור. מרשיי לא יירתעו לחשוף את האמת גם בבית המשפט", נכתב.

עוד דחו עורכי הדין את דרישת נתניהו להסיר את הכתבה, לפרסם התנצלות ולשלם מיליון שקלים לצורכי פשרה, לצד איום בתביעה בסכום של יותר מ-2.5 מיליון שקלים.

לדבריהם, "הדרישות המופרכות להסרת הכתבה, להתנצלות ולפיצוי בסך מיליון שקלים 'לצורכי פשרה' תוך איום בתביעה בסך יותר מ-2.5 מיליון שקלים, מעידות על טיב פניית מרשך, שכל תכליתה היא השתקת ביקורת עיתונאית".

העימות המשפטי החל לאחר שנתניהו שלח אתמול (רביעי) מכתב התראה לפני תביעת לשון הרע נגד "הארץ", אלדר ויובל.

התחקיר טען כי כעשרה ימים לפני 7 באוקטובר קיבל נתניהו ממוחמד בן זאיד התרעה בדבר מהלך גדול שמתכנן יחיא סינוואר נגד ישראל, אך לא העביר אותה לצה"ל ולשב"כ.

נתניהו דחה את הדברים והודיע כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאים ו"גורמים נוספים". "בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות", טען.

במקביל החריף אמש הליכוד את המתקפה ודרש לפתוח בחקירה פלילית נגד אלדר, יובל, "הארץ", יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ומפלגתו. במפלגה טענו כי מאחורי הפרסום עומד מוחמד דחלאן וכינו את הפרשה "התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל".

בליכוד העלו גם טענות בנוגע לתשלום שקיבל אלדר מעמותה שלדברי המפלגה קשורה לדמוקרטים, וכן בנוגע לביקור של יאיר גולן ורונן בר באיחוד האמירויות. המפלגה דרשה חקירה בשל מה שהגדירה "חשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים".