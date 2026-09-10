ראש מערך הסייבר הלאומי יוסי כראדי כינס היום את בכירי תעשיית הסייבר הישראלית למפגש מיוחד לקראת ראש השנה, על רקע ההתפתחות ביכולות הבינה המלאכותית לבצע תקיפות אוטונומיות.

במפגש הציג כראדי את כיווני ההיערכות לשנים הקרובות והזהיר מפני השינוי המהיר באופי האיום.

לדברי כראדי, ישראל מתמודדת מאז יוני 2025 עם מערכה מתמשכת במרחב הסייבר, אך בתקופה זו לא נרשמה פגיעה בתשתיות הקריטיות של המדינה. "בסייבר אין הפסקות אש. גם ביום האחרון של מבצע שאגת הארי היקף המתקפות הוכפל", אמר.

במסגרת ההיערכות הודיע כראדי על הקמת יחידת התערבות לאומית מיוחדת, שתופעל במקרה של אירוע סייבר משמעותי בהיקף לאומי. בנוסף מתוכננת הקמת מעבדה לאומית רב-תחומית, שתחבר בין הממשלה, התעשייה והאקדמיה ותעסוק בבינה מלאכותית, ענן וקוואנטום.

ראש החטיבה הטכנולוגית במערך, אברהם זרוק, הציג במפגש נתונים על האצת קצב האיומים בעקבות התפתחות המודלים. לדבריו, בתרחישים שנבחנו התקצר הזמן מרגע החדירה ועד להתפשטות ברשת לכ-27 שניות, בעוד עמוד פישינג יכול להיווצר כיום בתוך כ-30 שניות.

במערך מציינים כי יכולות הבינה המלאכותית כבר מאפשרות לבצע באופן עצמאי חלק ניכר מתהליך התקיפה. זרוק אמר כי כלי AI הצליחו לבצע ללא התערבות 28 מתוך 32 שלבים שנבחנו במסגרת תהליך תקיפה מתקדם.

"התוקף כבר פועל בקצב מכונה", הזהיר כראדי. לדבריו, השינוי הטכנולוגי מחייב גם שינוי באופן שבו פועלים גורמי ההגנה, והוסיף, "היתרון של ישראל חייב להיות במהירות, בסינרגיה וביכולת לחבר בזמן אמת בין המדינה לתעשייה".

כראדי הדגיש כי ההתמודדות עם אירוע רחב היקף תחייב שיתוף פעולה מעבר לגופי המדינה. "אף גוף לא יכול להגן לבדו על מדינת ישראל, ובאירוע לאומי נצטרך את התעשייה כולה לצידנו", אמר וקרא לתעשיית הסייבר להצטרף למאמץ הלאומי להגנת ישראל.