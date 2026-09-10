המערכה המתחדשת בתימן מגיעה לנקודה אסטרטגית רגישה במיוחד: המורדים החות'ים השתלטו על העיר אל-מוחא שלחופי הים האדום, כך מסרו הבוקר (חמישי) שלושה מקורות בממשלה התימנית לסוכנות הידיעות רויטרס.

אם השליטה בעיר תתבסס, היא עשויה להרחיב משמעותית את יכולתם של החות'ים לפעול בקרבת מצר באב אל-מנדב, שאותו הם מאיימים לסגור לחלוטין.

גם סוכנות הידיעות AFP דיווחה על נפילת העיר לידי החות'ים. עדי ראייה סיפרו לסוכנות כי ראו את כוחות המורדים נכנסים לאל-מוחא כשהם קוראים "מוות לאמריקה, מוות לישראל".

החשיבות של אל-מוחא חורגת מהקרבות על השליטה בתימן עצמה. העיר נמצאת בקרבת באב אל-מנדב ובמרחק של כ-80 קילומטרים מהאי פרים, השוכן בנקודה הצרה ביותר של המצר ומהווה נקודת מפתח עבור השליטה במעבר הימי.

מתנגדי החות'ים הזהירו לאחרונה כי השתלטות שלהם גם על האי פרים תעניק להם אפשרויות חדשות לשבש את תנועת האוניות, גם ללא שימוש בנשק ארוך טווח. לדבריהם, החות'ים יוכלו למקש את המצר, באופן שיחייב כוח ימי בינלאומי גדול כדי לפרק שליטה אפשרית שלהם באזור.

באב אל-מנדב הוא נתיב מרכזי המחבר את אסיה ואירופה דרך הים האדום ותעלת סואץ. חשיבותו גברה עוד יותר מאז שאיראן חסמה את מצר הורמוז עם תחילת המלחמה מול ארצות הברית בסוף פברואר - מהלך שהוביל לזינוק במחירי הנפט.

החשש כעת הוא שהתחזקות החות'ים באזור באב אל-מנדב תיצור לחץ נוסף על נתיבי האנרגיה והמסחר, במקביל לחסימת הורמוז. התפתחות כזו עשויה גם לחזק את עמדת המיקוח של איראן מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רקע הטלטלה בשוק האנרגיה.