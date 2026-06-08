הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע היום (שני) על חידוש "המצור הימי" על ישראל ועל סגירת מצר באב אל-מנדב לתנועת כלי שיט ישראליים.

לדבריו, הארגון אוסר באופן מוחלט על שיט ישראלי בים סוף ורואה בכל תנועה ישראלית באזור יעד צבאי.

סריע הודיע גם כי החות'ים נושאים באחריות לשיגורים לעבר ישראל. לטענתו, הותקפו "מטרות רגישות ששייכות לאויב הישראלי ביפו".

מוקדם יותר הבוקר הופעלו אזעקות במרכז הארץ, בשפלה ובלכיש בעקבות שיגור טיל מתימן. הטיל יורט בהצלחה ולא דווח על נפגעים.

במקביל פרסמו משמרות המהפכה של איראן הודעה שבה נטען כי תקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף. לפי ההודעה, מדובר בתגובה לתקיפות שביצעה ישראל.

בהודעת משמרות המהפכה נמסר עוד כי "מהירות התגובה והרחבת בנק המטרות הן בין הפעולות שלנו בשלב זה".

עוד נטען כי כלל יחידות הארגון נמצאות במוכנות מלאה לביצוע פעולות נרחבות וכי הוכנו תוכניות פעולה בהתאם לתרחישים שונים.

גם דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני, איבראהים רזאי, פרסם היום מסר מאיים ברשת X. "אסור שתהיה טעות בחישוב. הדרך לשלום וליציבות טמונה במלחמה. אם לא תתכוננו לתגובה נחרצת לאויב, המלחמה תדפוק על דלתכם", כתב.

רזאי הוסיף כי הכוחות האיראניים "הגבירו את כוחם ותיקנו את נזקיהם לאחר דממת שדה הקרב", וטען כי איראן חזקה יותר ומוכנה להגיב. לדבריו, "לא נשתוק עד שהאויב יתחרט וישנה את חישוביו".