שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דייוויד פרידמן נפגש הבוקר (חמישי) עם עמישב מלט, אחיו השכול של בניהו מלט, בעקבות הסערה שהתעוררה סביב תיעודו בשבוע שעבר סמוך לתורמוס עיא.

פרידמן פרסם לאחר הפגישה דברים חריפים להגנתו של מלט וטען כי נעשה ניסיון להציגו כטרוריסט בשל פעילותו ברכב ביטחון באזור.

"נהניתי הבוקר מכוס קפה עם עמישב מלט", כתב פרידמן. "הוא הבחור שתושבי תורמוס עיא ניסו להציג כטרוריסט, כשכל מה שהוא עשה היה לנסוע בסיור ביטחוני ולא להפריע לאיש".

פרידמן הוסיף כי מלט הוא "טבעוני, פציפיסט וחקלאי", המבקש לעבד את האדמה. הוא ציין כי מלט "אינו חש שנאה כלפי הפלסטינים, אף שפלסטיני רצח את אחיו רק לפני שישה שבועות".

ההתייחסות של פרידמן מגיעה בעקבות ביקורו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי בתורמוס עיא בשבוע שעבר. במהלך הביקור, שנערך על רקע המתיחות והאירועים האלימים באזור, נפגש האקבי עם תושבים בעלי אזרחות אמריקנית ופרסם תיעוד שבו נראה מלט נוהג בריינג'ר ביטחון בסמוך למקום.

האקבי כתב לאחר הביקור כי שמע "סיפורים מטרידים על מעשים פליליים וטרוריסטיים מצד חבורת מסיגי גבול". מלט חשף לאחר מכן כי הוא האדם שנראה נוהג ברכב וטען כי התיעוד והאופן שבו הוצג האירוע יצרו תמונה שאינה משקפת את שאירע.

לדבריו, הוא יצא לסיור לאחר שרועה הצאן שלהם דיווח על עשרות כלי רכב שהתאספו בקצה הכפר, באזור שבו התרחשו לטענתו בחודשים האחרונים תקיפות והצתות נגד יהודים. מלט סיפר כי עדכן את צה"ל ונסע למקום כדי לבדוק את הדיווח.

"כשהגענו וראינו אנשים מכובדים וצוותי תקשורת, אמרנו שלום והמשכנו בדרכנו", כתב מלט. לדבריו, זמן קצר לאחר מכן עדכן אותם הצבא כי מדובר בביקור מסודר ומתואם, אך לטענתו בתוך דקות הם כבר הוצגו בתקשורת כ"מתנחלים מסוכנים".

בעקבות האירוע פרסם מלט פנייה מפורטת להאקבי, ובה העלה שורה של טענות נגד תושבים ובעלי תפקידים מתורמוס עיא שפגש השגריר. בין היתר טען להסתה ולעידוד טרור מצד גורמים בכפר וכן למאות אירועי אלימות מצד ערבים מהכפר בשנה האחרונה.

מלט הזכיר בפנייתו גם את אחיו בניהו שנרצח בשומרון בעת שמאות ערבים ניסו לבצע לינץ' בקבוצת מטיילים יהודים. הוא סיפר כי מאז הוא עצמו מקבל איומים מצד תושבים מתורמוס עיא.

פרידמן התייצב כעת באופן פומבי לצדו של מלט ותקף את השימוש במקרה כחלק מהשיח על אלימות מתנחלים. "שונאי היהודים יצטרכו למצוא נער פוסטר אחר לקמפיין 'אלימות המתנחלים' שלהם", כתב, והוסיף, "זה לא יעבוד עם האיש הזה - וגם לא עם אף אחד אחר".

האקבי עצמו אמר במהלך ביקורו בכפר כי מבחינתו "פשע הוא פשע וטרור הוא טרור". הוא קרא למצות את הדין עם יהודים המעורבים באלימות נגד פלסטינים.