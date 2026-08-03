עמישב מלט, אחיו של בניהו הי"ד, פרסם תגובה חריפה בעקבות דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ בתוכנית "הפטריוטים". לדבריו, ההתבטאויות בנושא יהודה ושומרון "אמורות להרעיד שולחנות".

מלט הבהיר כי עיקר ביקורתו אינה נוגעת לעדכון שלפיו האלוף בלוט יוחלף, אלא לדבריו של השר ביחס למדיניות ביהודה ושומרון.

הוא כתב כי למרות האיומים מצד הרשות הפלסטינית והפיגועים והרציחות, ההחלטה היא "לשמר את המצב הקיים ולחכות שהם יתקפו ואז נראה להם מה זה".

מלט הוסיף כי אינו מקבל את הגישה הזו ושאל, "בכמה דם צריך לשלם? כמה יתומים ואלמנות נקריב כדי להכריע את האויב?". עוד כתב, "אנחנו לא מוכנים לשתוק יותר! אנחנו רוצים עכשיו הכרעה וניצחון מוחץ על האויבים והמחבלים הללו!".

בהמשך דבריו התייחס גם לכפר תל וכתב כי "כפר המחבלים תל היה אמור כבר להיות משוטח עם יישוב יהודי על חורבותיו! איפה אתם ימין על מלא??". את דבריו חתם בקריאה, "דמי אחי זועקים מהאדמה!!!".