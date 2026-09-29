מחאת החייל שספג עונש מאסר צילום: באדיבות המצלם

חייל צה"ל הנמצא בטירונות נשלח ל-20 ימי מחבוש, לאחר שהפגין במדים מול בסיס פיקוד המרכז בירושלים במחאה על השימוש בצווים מנהליים ועל הצעדים שננקטו נגד פעיל הימין טל ינון דרדיק.

החייל נשפט אמש (שני) בדין משמעתי בבסיס ניצנים, ולאחר שנגזר עונשו החל לרצות אותו בכלא הצבאי.

האירוע שהוביל להליך המשמעתי התרחש לפני כשבועיים. החייל הגיע לכניסה לבסיס שבו ממוקמת לשכתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, ובמהלך המחאה הניף שלטים שבהם פנה ישירות לאלוף. בין היתר נכתב עליהם: "אבי בלוט - די לצווים מנהליים" ו"אבי בלוט - הפסק לרדוף את טל ינון דרדיק".

גורמים בצה"ל הזעיקו למקום את המשטרה, והחייל נעצר והועבר לתחנת המשטרה בנווה יעקב. בהמשך הוא שוחרר ואמש, כאמור, נשפט בבית דין צבאי.

לאחר מעצרו טען עו"ד דניאל שימשילשווילי, שייצג את החייל מטעם חוננו, כי לא היה מקום לעצור אותו. "החייל בחר להביע את מחאתו כדין, ושגתה משטרת ישראל שעצרה אותו. דין חייל שבא ומפגין כדין כל חייל אחר שקיבל היתר להפגין כאשר ההפגנות היו מ'הצד הנכון'. אנחנו נעמוד על כך שתתאפשר לו הזכות למחות", אמר.

גם בני משפחתו של החייל התייחסו לעונש שהוטל עליו והביעו תמיכה במעשיו. "אנחנו גאים בבן שלנו שעומד בפרץ כדי להציל את הצבא שמידרדר מהר מאוד לקונספציה ועסוק בלרדוף מתיישבים גיבורים", מסרו.

במוקד המחאה עומדת הפרשה בעניינו של טל ינון דרדיק, תושב מאחז כפר טרפון, שנגדו הוציא אלוף פיקוד המרכז צו מנהלי. דרדיק חשוד במעורבות בתקיפת פלסטינים ובאירועי פשיעה לאומנית. לפי מערכת הביטחון, לא התגבשה נגדו תשתית ראייתית מספקת לצורך הליך פלילי בגין החשדות הללו, ובהמלצת שב"כ הוציא נגדו האלוף בלוט צו פיקוח והגבלה מנהלי.

במתכונתו הראשונית חייב הצו את דרדיק לשהות במעצר בית מלא במשך חצי שנה. בהמשך שונו ההגבלות, והוא נדרש להתרחק מיהודה ושומרון ולהתייצב בתחנת המשטרה.

ההליך בעניינו קיבל תפנית נוספת לאחר שהוגש נגד דרדיק כתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית. לפי האישום, הוא לא עמד בתנאים שנקבעו בצו, ובית משפט השלום בירושלים הורה בעקבות זאת על מעצרו עד תום ההליכים. לאחר ההחלטה הודיע דרדיק כי בכוונתו להמשיך במאבק נגד השימוש בצווים מנהליים וכי אינו מתכוון לשתף פעולה עם הצו שהוצא נגדו.

הפרשה התפתחה בחודשים האחרונים גם לעימות בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין אלוף פיקוד המרכז. כ"ץ נפגש עם דרדיק בזמן שהיה במעצר ותמך בביטול הצו נגדו. מנגד, בלוט והפרקליטות התנגדו לביטולו ואף פנו לערכאות בניסיון להשאיר את ההגבלות בתוקף.

בית המשפט המחוזי קבע בהמשך כי עצם ההחלטה להוציא את הצו נגד דרדיק הייתה מוצדקת, מידתית וסבירה, אף שהמתכונת שבה נקבעו ההגבלות באותו שלב לא נותרה על כנה. כעת, המחאה שקיים הטירון נגד השימוש בצו ונגד התנהלותו של אלוף הפיקוד הסתיימה מבחינתו בעונש של 20 ימים בכלא הצבאי.