הפרקליטות הודיעה הערב (חמישי) על סגירת תיק החקירה נגד יובל וילנר, שנחשד בפגיעה קשה בשי-לי עטרי ובנעמה שחר, וזאת בשל חוסר בראיות מספיקות להבאת התיק לפתחו של בית המשפט.

החקירה נגד וילנר נפתחה בעקבות תלונות שהוגשו נגדו: בשנת 2022 התלוננה עטרי כי וילנר תקף אותה בחניית הבניין שבו התגוררה בשנת 2011. במקביל, שחר התלוננה כי תקף אותה באוקטובר 2022 במהלך פגישה זוגית ביניהם.

במהלך חקירתו הודה וילנר כי היה ביחסים עם שתי המתלוננות, אך עמד על כך שכל מה שנעשה במסגרתם היה בהסכמה.

שי לי עטרי הגיבה להחלטה: "היום הודיעו שהפרקליטות מתכוונת לסגור שוב פעם את התיק נגד יובל וילנר. לא כי נקבע שלא נאנסתי על ידו ולא כי הוכח שהוא חף מפשע, אלא כי אחרי כל השנים שעברו, לדעתם אין מספיק ראיות כדי להביא אותו למשפט. גם בפרקליטות אומרים שתיקים שיש בהם חשד לסם קשים מאוד להוכחה.

כאן עוד נאלצנו להילחם כדי שהתיק בכלל ייפתח מחדש, ורק בפעם השנייה הצליחו לאתר עדים - אחרי שהחשוד כבר הספיק להחתים אותם, באמצעות עורך דינו, על תצהירים משפטיים עוד לפני שנקראו לחקירה. השנים עברו, הראיות נפגעו, טעויות נעשו, ובסוף מי שמשלמת עליהן היא הנפגעת. חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה. החור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה. להפך: הדבר שנלקח ממני באותו לילה - היכולת לזכור - הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק".