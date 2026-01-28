לבית הדין הצבאי הוגש בשבוע האחרון כתב אישום נגד רס"ל במילואים א', בגין אונס של חיילת לוחמת בעת ששירתה בגזרת אוגדת איו"ש. המקרה אירע בחודש נובמבר האחרון במהלך פעילות מבצעית באזור רמאללה.

על פי כתב האישום, א' שימש כמפקד נסיעה באותו היום, והסיע את החיילת לעמדת שמירה מרוחקת יחד עם חייל נוסף. בהמשך שב לעמדה, שוחח עימה, והחליף עמה פרטים אישיים ברשתות החברתיות. במהלך היום נמשכה ההתכתבות ביניהם.

כאשר שבה לעמדת השמירה למשמרת נוספת בשעות אחר הצהריים, על פי הנטען, ניצל א' את חלל העמדה כדי להתקרב אליה באופן פיזי. לפי כתב האישום, הלוחמת סירבה מספר פעמים, הביעה את התנגדותה וניסתה להרחיק את א', אך הוא המשיך לפעול בניגוד לרצונה, תוך שימוש בכוח.

הפרקליטות הצבאית קובעת כי נאספו די ראיות התומכות בגרסתה של החיילת. הנאשם מצידו טוען כי מדובר היה ביחסים בהסכמה.

סנגוריו של הנאשם, עורכי הדין אילן כץ וחן יצחק, מסרו בתגובה: "לאחר עיון ראשוני בחומר הראיות נראה כי קיימות בעיות ראייתיות קשות. אנו מאמינים כי מדובר היה ביחסי מין בהסכמה".

מדובר צה"ל נמסר כי "התביעה הצבאית מלווה את נפגעת העבירה לאורך ההליך, מעדכנת אותה בהתפתחויות, ומעניקה לה את כלל הזכויות המגיעות לה על פי חוק. בנוסף, גורמי הסיוע והליווי של יחידת יוהל"ם מלווים את הנפגעת. צה"ל רואה בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני וימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות על מנת למצות את הדין בכל אירוע של פגיעה מינית".