המשבר הביטחוני וההסלמה במזרח התיכון מציפים מחדש את חששות שוק האנרגיה העולמי משיבושים באספקת הנפט. כתוצאה מכך, ענף התחבורה והנהגים בארצות הברית סופגים גל התייקרויות חריג, שהביא את מחירי הדיזל לרמתם הגבוהה אי פעם.

לפי נתונים שפרסם ארגון AAA, עלות גלון דיזל ממוצעת בארה"ב עמדה היום (חמישי) על 5.9773 דולר. נתון זה מצביע על עלייה בהשוואה לאתמול (5.94 דולר) ולשבוע שעבר (5.78 דולר). לשם ההשוואה, בתקופה המקבילה בשנה שעברה נדרשו הנהגים לשלם 3.71 דולר בלבד לגלון - זינוק של מעל 60% במהלך 12 חודשים.

באזורים מסוימים ברחבי המדינה נרשמים מחירים גבוהים בהרבה ממוצע זה: מנתוני מינהל המידע לאנרגיה האמריקני עולה כי בחוף המערבי הממוצע התקרב ל-7 דולר לגלון, ואילו בקליפורניה טיפס מחיר הדיזל ל-7.76 דולר לגלון.

העלייה לא פוסחת גם על מחירי הבנזין הרגיל. הממוצע הארצי של גלון בנזין עומד כעת על 4.28 דולר, מול 3.19 דולר בשנה שעברה, כאשר בקליפורניה מגרד המחיר את רף ה-5.90 דולר לגלון.

הגורם המרכזי לתנודות הללו הוא החרפה מחודשת במשבר האנרגיה. מחירי הנפט הגולמי רשמו עלייה יומית של יותר מ-6%, כאשר חבית מסוג "ברנט" נסגרה ב-107.63 דולר ונפט מסוג WTI נקבע על 102.48 דולר לחבית - שיאים שלא נראו מאז מאי.

ההתייקרות מיוחסת לפגיעות גוברות בנתיבי הספנות במזרח התיכון. התנועה במצר הורמוז מוסיפה להיות מוגבלת, ולכך מצטרפת השתלטות החות'ים על נמל מוחא שבתימן, המגבירה את החששות מפגיעה בתנועת השיט בים האדום.