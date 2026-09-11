גורמים בממשלת תימן הפרו-סעודית אישרו היום (שישי) כי המורדים החות'ים השלימו את השתלטותם על מצר באב אל-מנדב. מדובר באחד מנתיבי השיט האסטרטגיים והחשובים בעולם.

לדבריהם, החות'ים תפסו גם את האי פרים (מיון), ממנו נסגו כוחות הממשלה. מוקדם יותר הבוקר אמרו מקורות בציר הפרו-איראני כי החות'ים חידשו את תקיפותיהם לעבר הצבא התימני, ופתחו בירי רקטות באזור אל-עארה שבדרום-מערב תימן.

ההתפתחות מעוררת דאגה רבה במערכת הביטחון. גורם ישראלי הזהיר בשיחה עם חדשות 12 מפני ההשלכות הדרמטיות שעלולות להתרחש בעקבות השתלטות החות'ים על מצר באב אל-מנדב: "הם יוכלו לירות על כל מה שבא להם עם טילי נ"ט, הם יראו בעין את האוניות".

בדבריו חידד הגורם את הפער המרכזי שנוצר כעת בין הגזרה הזו לגזרות אחרות באזור, והצביע על פער משמעותי בין מצר הורמוז שממקד כיום את מרב תשומת הלב העולמית למצר באב אל-מנדב.

לפי אותו גורם ישראלי, המיקום הגיאוגרפי החדש של המורדים מעניק להם יכולת תקיפה פשוטה ונוחה בהרבה מאשר לפטרוניהם בטהרן, ללא צורך בהפעלת מערכות טכנולוגיות מתקדמות. "הם פשוט יראו בעין את האוניות, יוכלו להוציא סירות תופת או להשתלט עליהם. זה דרמה ענקית שנותנת כוח עצום לארגון הטרור".