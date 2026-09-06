פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד המחבל אחמד אבו מחארב (20) מלקיה, לאחר שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו תכנים המסיתים לטרור ומביעים הזדהות עם ארגוני טרור, ובהם תכנים המשבחים את חמאס ובכיריו, מעשי טרור ומחבלים וכן קריאות לג'יהאד ולפגיעה ביהודים.

מכתב האישום עולה כי אבו מחארב החזיק בחשבון אינסטגרם פרטי שלו כ-1,300 עוקבים, ובמהלך השנים 2025-2026 שיתף בו תכנים הכוללים דברי שבח, אהדה ועידוד למעשי טרור וכן תכנים המביעים הזדהות עם ארגוני טרור.

בין היתר, שיתף לאחרונה אבו מחארב סרטון ובו קטע מנאומו של מוחמד דיף בבוקר 7 באוקטובר 2023, שבו הכריז על פתיחת מתקפת הטרור על ישראל וקרא להשתתף בג'יהאד וב"שחרור מסגד אלאקצא". בפרסום אחר שיתף סרטון המתעד את המחבל עדי תמימי במהלך פיגוע ירי, לצד תיאור הפיגועים שביצע וכתב: "הם חיפשו אחריו והוא יצא אליהם בתוך ביתם".

בפרסומים נוספים שיתף אבו מחארב תכנים ובהם תיעוד של מנהיג חמאס יחיא סינוואר לצד נאום שבו שיבח את מות הקדושים, תמונות של בכירי חמאס לצד הכיתוב "ג'יהאד- ניצחון או מות קדושים", וכן סרטון שבו נשמעות קריאות לג'יהאד ולהשמדת תל אביב.

על פי כתב האישום, בפרסומים אלה פרסם אבו מחארב דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי טרור, תמיכה בהם או הזדהות עמם, כאשר על פי תוכנם והנסיבות שבהן פורסמו קיימת אפשרות ממשית שיביאו לעשיית מעשי טרור. בחלק מהפרסומים מיוחסת לו גם הזדהות עם ארגון טרור.