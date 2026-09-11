התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתב אישום נגד שבעה חשודים הקשורים לחמאס, שלפי האישום היו מעורבים בהיערכות לפיגועים נגד מטרות ישראליות ויהודיות במדינה.

על פי האישום, בין המטרות שסומנו היו דיפלומטים ישראלים, מרכזים קהילתיים יהודיים והפגנות פרו-ישראליות. לפי הדיווחים, הפיגועים תוכננו בין היתר סביב אירועי הזיכרון לטבח 7 באוקטובר.

התביעה טוענת כי חברי הרשת פעלו בהוראת בכירים בחמאס והיו מעורבים בהשגת אמצעי לחימה בגרמניה. במסגרת הפעילות הושגו רובה אוטומטי, 13 אקדחים ויותר מ-700 כדורים, שעל פי החשד נועדו לשמש לביצוע הפיגועים.

פרט חריג נוסף שפורסם הוא שאחד הנאשמים שימש מודיע של המשרד הפדרלי להגנת החוקה בגרמניה בתקופה שבה התנהלה הפעילות המיוחסת לרשת.