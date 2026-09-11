בית הספר לקצינים (בה"ד 1) מצוי בעיצומן של ההכנות האחרונות לקראת ראש השנה, במטרה לתת מענה לוגיסטי, הלכתי ורוחני מלא לכלל המשרתים, הצוערים והצוערות.

ההיערכות בבסיס מתבצעת על פני תשע מסגרות שונות של קורסי קצינים, הפועלות הן בתחומי בה"ד 1 והן במוקדים חיצוניים ובפעילויות שטח מבצעיות.

ההנחיה המרכזית המובילה את המערך היא לאפשר לכל חייל וחיילת לקיים את מצוות החגים כהלכתן, ללא תלות במיקומם הפיזי או במשימה המבצעית שבה הם משובצים.

רב בית הספר לקצינים, רס"ן הרב אליעד קורנברג, מספר לערוץ 7 על ההכנות. "אנחנו משתדלים לתת מענה כך שכל חייל וחיילת יוכלו לקבל את כל המענה בחגים - ולא משנה היכן הם נמצאים - אם בתוך הבסיס או בהפעלה כזו או אחרת".

לדבריו "אנחנו עומדים לפני ראש השנה והמטרה היא שקול השופר יגיע לכל פינה ולכל מקום שבו מעוניינים לשמוע אותו ובמקביל נערכים כבר ליום הכיפורים ולאתגר הלוגיסטי הגדול ביותר של החגים - חג הסוכות. אנחנו עומדים לבנות כאלף מטר רבוע של סוכות במצטבר - גם לשינה, גם לאכילה, גם בשטח וגם בבסיס. זאת לצד אספקת ארבעת המינים. אנחנו משתדלים גם לייצר פעילויות הכנה וחיבור לחגים כדי שהראות שיש הרבה מעבר לביצוע הטכני של המצווה".

הרב קורנברג מתייחס גם להתעוררות הרוחנית ולתהליכים שעוברים על המשרתים בתקופה זו. "אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד - של תהליכים לאומיים - שמשפיעים על כל מדינת ישראל. הצוערים והצוערות בבה"ד 1 נמצאים בשלב בחיים שהם לוקחים על עצמם יותר אחריות, גם אישית וגם על העתיד והגורל של עם ישראל. הם נמצאים בנקודה שבה הם שואלים את עצמם הרבה שאלות - מי אני ועם מה אני מגיע לתפקידים שאגיע אליהם".

מלבד ההיערכות המיוחדת למועדי תשרי, העשייה בבית הספר לקצינים נמשכת כסדרה גם בימי השגרה. בבה"ד 1 משרתת אוכלוסייה מגוונת המייצגת את כלל גווני החברה הישראלית, ובכלל זאת חיילים דתיים, שאינם דתיים, נשים, וכן חיילים שאינם יהודים. מעטפת הרבנות בבסיס כוללת בית כנסת ובית מדרש הפעילים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ומספקת מענה לשאלות הלכתיות, תפילות ושיעורי תורה.

לצד זאת, מתקיימת פעילות חינוכית וערכית בשיתוף גורמים נוספים בבסיס, כגון מערך החינוך, במטרה לחבר את כלל המשרתים למורשת, לסיפורי התנ"ך ולמעגל השנה העברי.

בסיום דבריו משתף רס"ן הרב קורנברג בתחושת השליחות המלווה אותו בתפקידו, תוך חיבור אישי למורשת המשפחתית. "לכהן בתפקיד הזה זו זכות גדולה ומרגשת - ממש להיות חלק מהכשרת המנהיגים הבאים של עם ישראל. יש כאן מוערים שמסיימים ביום חמישי בטקס וכבר בתחילת השבוע שלאחר מכן הם מובילים לוחמים או משפיעים בתפקידי מטה משמעותיים. זה סוג של חלום.

אם הייתה לי יכולת לצלצל לסבא וסבתא רבה שלי שעלו על המוקד בטרבלינקה, כמה דקות לפני שעלו על המוקד, ולספר להם היכן הצאצא שלהם משרת ואיך עם ישראל קם, הייתי מוכן לשלם כל הון שבעולם על שיחה כזו. יש לי זכות גדולה לשרת בתפקיד ובמקום הזה, להמשיך את התהליך שעם ישראל עובר ולהיות חלק מהקידום שלו", הוא מסכם.