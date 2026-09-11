נתניהו במסר לשנה החדשה: "אין שום כוח בעולם שיוכל לנו"

לקראת ראש השנה פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון מיוחד שבו סיכם את אירועי השנה החולפת, שילב מסרים של תקווה ואחדות והדגיש את הישגי ישראל בזירות הביטחונית, הכלכלית והלאומית.

נתניהו פתח בתזכורת לרגעים הקשים של השנה שעברה, אז נשא עם ישראל תפילה אחת משותפת - לראות את כל החטופים חוזרים הביתה. "בערב ראש השנה שעבר ביקשנו שנה טובה יותר, אבל לפני כל שאר הבקשות הייתה בקשה אחת פשוטה וברורה - שכל החטופים שלנו יחזרו הביתה", אמר. הוא הזכיר את רגעי השיבה המרגשים ואת החזרת חלל צה"ל רב-סמל יהודה כץ, שנפל לפני 44 שנים. "אנחנו לא שוכחים", הדגיש.

משם עבר ראש הממשלה לסקור את הישגי השנה. לדבריו, ישראל הוכיחה פעם נוספת את יכולותיה הצבאיות והלאומיות. "בשנה שעברה ביקשנו שנהיה לראש ולא לזנב. השנה שוב היינו לראש. עשינו את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב בעולם - ליזום, להוביל ולהפתיע". בהתייחסו למאבק באויבי ישראל הוסיף: "ביקשנו שייכרתו אויבינו ושונאינו, ואני יכול להגיד לכם שלחלק לא קטן מהם הענקנו את הברכה הזאת באופן אישי".

לצד ההישגים הביטחוניים הדגיש נתניהו גם את עוצמתה של ישראל בתחומי הכלכלה והחדשנות. "יש לנו הרבה סיבות להיות גאים - בכלכלה שלנו, בחדשנות שאנחנו מביאים לעולם ובעובדה שישראל היא היום מעצמה עולמית". הוא הוסיף כי דווקא בתקופה המורכבת המשיכה העלייה לישראל, כאשר יהודים רבים בחרו לעשות את דרכם ארצה.

בהמשך ביקש נתניהו להפנות זרקור אל כלל אזרחי המדינה. "כל זה שייך לכולנו", אמר, והודה לחיילי צה"ל, לאנשי המילואים, לכוחות הביטחון, לרופאים, למורים, ליזמים ולכל מי שלדבריו "בונה כאן את המדינה ואת העתיד שלנו יום אחר יום".

לקראת סיום התייחס ראש הממשלה גם למערכת הבחירות המתנהלת בימים אלה, וקרא לשמור על אחדות חרף המחלוקות הפוליטיות. "גם השנה יהיו בינינו ויכוחים ומחלוקות, אבל לפחות סביב שולחן אחד כדאי שנזכור דבר פשוט - ברגעי מבחן העם הזה יודע להתאחד. כשאנחנו עומדים יחד, אין שום כוח בעולם שיוכל לנו".

את דבריו חתם בברכה לעם ישראל: "שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שנה מאוחדת וטובה לכל עם ישראל".