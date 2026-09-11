רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, מבכירי רבני הציונות הדתית, מתייחס בשיחה מיוחדת עם ערוץ 7 לקראת ראש השנה לשנה החולפת, למלחמה ולתהליכים שעובר עם ישראל.

לדבריו, לצד הקושי והמחיר הכבד, השנה האחרונה הייתה רצופה באירועים שהוא רואה בהם ביטוי לניסים ולתהליך של גאולה.

"אני חושב שאנחנו נכנסים אחרי שנה מאוד קשה ומאתגרת, אבל שנה מלאה ניסים מדהימים של אהבת ה'", אומר הרב אליהו. הוא מתייחס לפעילות צה"ל בלבנון ולפיצוץ מנהרות חיזבאללה, שהורגש היטב גם באזור הצפון, ואומר, "די היה פה בצפון לשמוע את האדמה הרועדת כאשר כל האויבים שלנו נקברים תחת הריסות של עלי טהר. ממש מרגישים שהקדוש ברוך הוא מרסק אותם".

הרב אליהו קושר את האירועים לפסוקים בתהילים, "פשוט ממש כך, וזה כתוב מפורש, 'תרעם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, ועתה מלכים השכילו, הוסרו שופטי ארץ'. זה מה שקורה להם, הם מתרסקים, וזה נקרא תרועה - 'תרעם בשבט ברזל'".

בהמשך שב הרב לאירועים שהתרחשו בלבנון ואמר כי עבורו הם המחישו באופן מוחשי פסוקים מהתהילים: "אנחנו ממש הרגשנו את מה שאנחנו אומרים בדרך כלל במזמור בתהילים של ארזי הלבנון, 'ירקידם כמו עגל, לבנון ושריון כמו בן ראמים'. ממש זה מה שהיה. ארזי הלבנון רקדו כמו עגלים".

"זה כפשוטו ממש", הוא מוסיף. "אנחנו חיים בתוך תהליך של הרבה שנים. חלמנו עליו, התפללנו, לא הבנו מה זה. פתאום אתה מרגיש בחוש איך ארזי הלבנון רוקדים, והכל כדי להגן על עם ישראל. זה מביא אותנו לתחושה שהולכים כעת לגאולה גדולה".

כשנשאל במה ראוי להתמקד בתפילות ראש השנה, ובפרט בשנה שבה אין תקיעת שופר בשבת, השיב הרב אליהו כי משמעות השופר נוכחת גם כאשר לא תוקעים בו בפועל: "גם כשאין תקיעת שופר אנחנו קוראים את פסוקי תקיעת השופר. גם כשהשופר הקטן שלנו לא תוקע, השופר הגדול של הקדוש ברוך הוא תוקע - הקורא לעם ישראל לעזוב את הגלות ולבוא הביתה".

לדבריו, השיבה לארץ אינה סוף התהליך, אלא שלב בדרך לבניינה: "אנחנו קוראים בהפטרה, נקרא ביום השני של ראש השנה בהפטרה, 'עוד אבנך ונבנית'. אנחנו עוד ניבנה בארץ ישראל, לא רק נעלה לארץ ישראל - נבנה בארץ ישראל. הנבואות של גאולה עסוקות גם כן בבניין ולא רק בעלייה".

הרב אליהו התייחס גם לירושלים ולעלייה של יהודים אליה. "הנבואה של תקיעת שופר מסתיימת במילים, 'והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים'. כולנו רואים את עם ישראל עולה ברבבותיו בירושלים, להשתחוות לה' בכותל בינתיים, ובקרוב גם בהר הבית".

"אנחנו בתוך תהליך מדהים של גאולה", הוא אומר. "ויודעים שהקדוש ברוך הוא לא עושה חצי עבודה, לא עוצר באמצע".

כשנשאל איזו ברכה הוא מעניק לעם ישראל לשנה החדשה, השיב הרב אליהו, "עוד יותר טוב ועוד יותר טוב". לדבריו, "ראינו ניסים מדהימים בשלוש השנים האחרונות. אי אפשר להתעלם מהם בכלל".

הרב אליהו ביקש להדגיש את הפער בין נקודת השפל שממנה יצאה ישראל לבין המציאות שהוא מזהה כיום: "היינו בשיא המקום הנמוך שאפשר, והגענו למצב שבו האיראנים מפחדים. יורים על ירדן, יורים על סעודיה, יורים על קטאר - ועל מי לא? רק על עם ישראל לא יורים. כי 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".

לדבריו, דווקא ריבוי האירועים מחייב להיזהר מפני הפיכתם לשגרה: "אתמול זה קרה, שלשום זה קרה. זה קורה כל הזמן. זה דבר שצריך לשים אליו לב. לא להתרגל".

הרב אליהו חותם את דבריו במסר שלדבריו מבטא את משמעותו של השופר בראש השנה, "זו תקיעת שופר - לעורר אותנו, לא לשקוע בהרגל. לשים לב, אלוקים גואל אותנו, אלוקים אוהב אותנו אהבת עולם, ממש כמו שקוראים בהפטרה, 'אהבת עולם אהבתיך'. אלוקים זוכר אותנו, 'זכרתי לך חסד נעורייך'. כפשוטו ממש, הקב"ה מאיר לנו פנים - זה בדיוק עיקרו של ראש השנה, הארת פנים של מעלה".