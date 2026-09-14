על מצב המו"מ עם לבנון לקראת מה שמסתמן כעוד סבב של שיחות, שוחחנו עם פרופ' אייל זיסר, מומחה לזירה הסורית והלבנונית.

"כידוע, מלכתחילה, במקום לתת לישראל להשלים את המלאכה, לחץ אמריקאי הביא גם להפסקת אש וגם ללחץ מתמשך על ישראל לוותר, להפסיק את האש, להסיג כוחות ולאפשר לממשלה הלבנונית ולצבאה לתפוס את מקומו של חיזבאללה. האמריקאים משלים את עצמם, עובדים על עצמם, או מאמינים בתהליכים ארוכי טווח בתקווה שבעתיד יהיה בסדר ועד אז אנחנו צפויים לאכול הרבה קש. בשביל שזה יקרה ישראל צריכה להפסיק לתקוף. זו המסגרת הכללית", משרטט פרופ' זיסר את קווי המסגרת של השיח.

לזאת הוא מוסיף ומזכיר כי אין לשכוח שבלבנון ישנה ממשלה שעוינת את חיזבאללה ורוצה בפירוקו מנשקו, ולישראל יש אינטרס לעזור לה, ולתת ל את ההזדמנות לפעול מולו. "סביב העניין הזה מתנהל המו"מ, איך מצד אחד מבינים שחיזאבללה הוא בעיה, מצד שני נותנים צ'אנס ומצד שלישי נשארים עם עיניים פקוחות כי מבינים שזה לא פשוט וגם אם הלבנונים רוצים לא בטוח שיש להם את הכוח לעשות את זה".

במציאות כזו, "התכלית הראשונה היא ארה"ב. זה חשוב לארה"ב, בעלת הברית שלנו, שהתפיסה שלה היא שבסוריה יש ממשלה חדשה ובעזה יש הסכם שטראמפ רואה בו הסכם שלום ויציבות ורגיעה יביאו למה שמלחמות לא הביאו אליו. כשיושבים בוושינגטון זה נראה ורוד ובסדר".

על מה שישראל יכולה לתת באופן מעשי כדי לרצות את האמריקאים, מציין זיסר כי "כבר הפסקנו את האש. אנחנו כמעט ולא תוקפים בלבנון למעט חיכוך על קו הגבול, וזו בעיה, וגם נסוגונו מכמה שטחי פיילוט כדי לתת לצבא הלבנוני הזדמנות להתמודד עם חיזבאללה". על רמת ההצלחה או אי ההצלחה אומר זיסר כי בפועל "לא קורה שם שום דבר, כי חיזבאללה הוא לא צבא סדיר עם מדים ומצעדים. אלו תושבים מקומיים שביום הם איכרים ובלילה הם בבית שהוא מאגר נשק ומהותם היא לוחמי חיזבאללה. צבא לבנון לא רוצה להתמודד ולכן לא קורה שום דבר".

על פיצוץ רכס עלי טאהר מציין פרופ' זיסר כי בעיני האמריקאים לא מדובר בצעד בעייתי מאחר ו"האזור הזה היה מלכתחילה בשליטה ישראלית כשהוגדרה הפסקת האש, ולכן הפיצוץ לא בעייתי. גם אין שם אוכלוסיה אזרחית ולכן מבחינת האמריקאים זה בסדר".

על המפגש הצפוי בין צוות המו"מ של ישראל ולבנון, אומר זיסר כי לא מדובר רק בהצגה מאחר ולשני הצדדים יש אינטרס משותף בהחלשת חיזבאללה ומשום כך יוכלו לעסוק בחיפוש דרכים להחלשת הארגון, ובמקביל גם להתקדם בסוגיות כמו סימון הגבולות, מהלך חשוב שעד כה לא קרה ובכוחו להסיר מעל השולחן לא מעט בעיות, "אבל במהות קשה להתקדם כל עוד יש פער וכל עוד עמדת ישראל היא שאנחנו לא עושים דבר כל עוד חיזבאללה לא מתפרק מנשקו".

עוד שאלנו את פרופ' זיסר עד כמה אמיצה הכרזתו של הנציג הנוצרי בפרלמנט הלבנוני ולפיה שלום עם ישראל אינו חולשה אלא אינטרס לבנוני ואף אינטרס שיעי. לטעמו של זיסר בעבר אמנם היה מדובר באמירה שמצריכה אומץ, אך על רקע מה שעשתה ישראל לחיזבאללה דברים שכאלה יכולים להיאמר בקלות רבה הרבה יותר.