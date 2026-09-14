עימות חריף התפתח בין היזם והמשקיע פול גרהם לבין הבלוגר הערבי-ישראלי נוסייר יאסין, בעקבות דיווח ב"טלגרף" על דרישה בבריטניה לחקור קשרים נטענים בין עובדי רופאים ללא גבולות (MSF) לבין ארגוני טרור פלסטיניים.

יאסין האשים את גרהם כי פעילותו למען הפלסטינים דווקא "העצימה קיצונים" ופגעה במטרה הפלסטינית.

לפי הדיווח, ארגון UK Lawyers for Israel פנה למשרד הפנים הבריטי, לנציבות הצדקה ולרגולטור גיוס התרומות בדרישה לחקור את הקשרים הנטענים. הארגון אף קרא לשרת הפנים שבאנה מחמוד לבחון את הוצאת רופאים ללא גבולות מחוץ לחוק בהתאם לחוק הטרור.

בדוח שעליו התבססה הפנייה הוזכר פאדי ג'יהאד מוחמד אל-ואדיה, פיזיותרפיסט שעבד ברופאים ללא גבולות ונהרג בתקיפה ישראלית בעזה ביוני 2024. לפי הדיווח, בפברואר 2026 פרסם הג'יהאד האיסלאמי כרזה שבה הגדיר אותו "מפקד שהיד" וזיהה אותו כסגן ראש יחידת הייצור הצבאי שלו.

בדוח הועלו טענות גם בנוגע לנאסר חמדי עבד אל-לטיף אל-שלפוח, נהג של רופאים ללא גבולות שלפי ישראל היה צלף בגדוד ג'באליה של חמאס. UK Lawyers for Israel טען כי המקרים מעלים שאלות בנוגע לבדיקות שעורך הארגון ולאמצעי ההגנה שנועדו למנוע ניצול של כספי תרומות בידי גורמים הקשורים לארגונים שהוצאו מחוץ לחוק.

בעקבות הדיווח יצא פול גרהם, ממייסדי Y Combinator, להגנת רופאים ללא גבולות ותקף בחריפות את UK Lawyers for Israel. "זה אומר לנו כל מה שאנחנו צריכים לדעת על UK Lawyers for Israel. רופאים ללא גבולות הוא אחד הארגונים ללא מטרות רווח המכובדים ביותר בעולם. תשאלו כל אחד בתחום הבריאות העולמית. לכן, אם אתם מוצאים את עצמכם תוקפים אותם, זו ראיה לכך שאתם מרושעים", כתב.

נוסייר יאסין השיב לגרהם בפוסט חריף, שבו טען כי התמיכה שלו במאבק הפלסטיני הביאה לתוצאה הפוכה. "פול, פגעת במטרה הפלסטינית שלי. משפחתי ואני ערבים, מוסלמים ופלסטינים במשך מאות שנים. ה'אקטיביזם' שלך העצים את הקיצונים בקרבנו. הוא גרם להם לחשוב שטרור הוא הדרך לקבל אהדה מאנשים כמו פול גרהם בעולם".

יאסין טען כי גישתו של גרהם כלפי הפלסטינים משקפת "גזענות רכה של ציפיות נמוכות". לדבריו, "אתה מצפה מאיתנו לכל כך מעט. אתה חושב שאנחנו תמיד קורבנות ולעולם לא טועים".

בהמשך כתב יאסין כי הקיצוניות הפלסטינית פגעה גם בפלסטינים המבקשים לחיות בשלום לצד ישראל: "אתה עוטף הכול תחת 'אנושיות', ובכל זאת אינך מצליח לראות שהקיצוניות הפלסטינית שללה אנושיות ממיליוני פלסטינים שרק רוצים לחיות בשלום עם ישראל, להשיג עבודה עם שכר טוב ולשלוח את ילדיהם לקולג'. הפכת את החלום הזה לקצת יותר קשה להשגה עבור הפלסטינים".

יאסין חתם את תגובתו בעקיצה חריפה כלפי גרהם, "תהנה ממיליארדי הדולרים שלך. תודה על כלום". לאחר מכן הוסיף: "שחררו את פלסטין ממערביים פשטניים".