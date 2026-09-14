גבי לסקי, מועמדת מפלגת "הדמוקרטים" לכנסת עוררה היום (שני) סערה כשהביעה תמיכה בסרט האנטי-ישראלי נז"א - הטוען כי חיילי צה"ל ביצעו פשעי מלחמה בעזה.

בשעות הערב היא נאלצה למחוק את הציוץ בלחץ הנהלת קמפיין המפלגה ולאחר שספגה ביקורת רבה.

בפוסט שנמחק כתבה לסקי: "השיח האלים נגד היוצרים חייב להיפסק. מדובר ביצירות שמעלות שאלות ערכיות, שדווקא מתוך הכאב חייבות להישאל".

במפלגת הציונות הדתית הגיבו למחיקת הציוץ וכתבו: "איזנקוט, יאיר גולן וליברמן - ציוצים אולי אפשר למחוק, אבל את המעשים שלכם שיובילו להקמת מדינה פלסטינית, לא יהיה אפשר למחוק.

תמיכתם של חברי ממשלתכם בהוצאת דיבתה של מדינת ישראל ושל לוחמינו הגיבורים בעולם, היא בושה וחרפה. אלה שותפיו של גדי איזנקוט שיובילו את מדינת ישראל אם השמאל ייבחר", לשון תגובת המפלגה.