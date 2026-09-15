בד"ץ אגודת ישראל נגד מוקדי הכפרות הלא-מפוקחים: חברי בית הדין שיגרו גילוי דעת חריף לקראת יום הכיפורים, בו הם מזהירים מפני שורת כשלים חמורים המתרחשים לדבריהם בשוק הכפרות ברחבי ישראל.

מדובר, לדבריהם, בתופעות של הונאה שבה עופות שנשחטו נמכרים מחדש למתפללים נוספים, דרך ליקויי כשרות ושחיטה חפוזה בגלל העומס ועד להתעללות קשה בבעלי חיים והחזקתם בתנאים ירודים ללא מזון ומים.

במכתב רשמי מטעם הבד"ץ מובהר כי בשנים האחרונות נחשפו "מכשולים חמורים ופרצות" באתרי כפרות הפועלים ללא פיקוח הלכתי.

לדברי הדיינים, מעבר לפגיעה הבוטה בדיני צער בעלי חיים בשל הצפיפות והזנחת העופות, התגלו מקרים של שחיטה חפוזה המעמידה בספק את כשרות העופות, לצד תרמית צרכנית של ממש שבה מוקדים פיראטיים עושים שימוש חוזר באותם העופות פעם אחר פעם.

לאור הנתונים, מורים הרבנים לציבור להימנע לחלוטין מביצוע המנהג במוקדים שאינם מחזיקים בתעודת השגחה בתוקף.

"אין לסמוך על מקומות הפועלים ללא תעודת כשרות ברורה", קובעים חברי הבד"ץ, וקוראים להקפיד על הגעה אך ורק למתחמים המפוקחים על ידי משגיחים ומוודאים את תקינות ההליך מתחילתו ועד סופו.