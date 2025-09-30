"אנחנו זוג צעיר, שנתיים ללא ילדים ויש לנו בעיה רפואית בפוריות".

כך החלה תהילה פלדמן את שיחתה עם הרב דב פופר, יועץ ופוסק במכון פוע"ה. תחושת ריק ומצוקה ליוו אותה ואת בעלה, מתניה, ככל שחלפו החודשים והתקווה להורות התרחקה.

"כל פעם שהיינו מגיעים לרופא, היינו שומעים את אותן מילים - 'המצב מורכב וזה יכול לקחת עוד זמן רב, אם בכלל נצליח'. אחרי כל כך הרבה אכזבות, טיפולים ודמעות, כמעט ויתרנו. החיים הפכו לשגרה של כאב ותקווה שמתנפצת שוב ושוב".

המהפך החל בעקבות המלצה של מכרה שסיפרה להם על מכון פוע"ה. בתחילה היססו, אך החליטו בכל זאת להתקשר.

"מהרגע הראשון שעניתי לטלפון והצגתי את עצמי בפני הרב, הרגשתי שיש עם מי לדבר. בניגוד לכל הרופאים שפגשנו, הרב פופר לא התמקד רק בנתונים היבשים. הוא שאל, הקשיב, העמיק, והכי חשוב - ראה אותנו. הוא לא ויתר, חיפש פתרונות יצירתיים, גם רפואיים וגם הלכתיים. הוא לא רק ייעץ, אלא ליווה אותנו יד ביד בכל שלב".

גם כשנראה שהכול אבוד - מכון פוע"ה לא מוותר, תרמו את פדיון הכפרות למכון פוע"ה

למרות הקשיים והזמן הרב שנדרש, הליווי האישי והרגיש של הרב פופר וצוות המכון היה מכריע. "הוא ידע מתי לעודד, מתי להרגיע, ומתי לדחוף בעדינות קדימה".

בסיומו של המסע הארוך, זכו השניים להפוך להורים. "בזכותו, ובזכות המסירות המדהימה של מכון פוע"ה, אחרי שנים של ציפייה ותפילות, זכינו לחבוק את ילדנו הראשון. הוא האור שבקע מתוך הייאוש, והיום הבית שלנו ב"ה מלא חיים, צחוק ושמחה שלא ידענו שקיימים".

כיום, מתניה ותהילה הם הורים לארבעה ילדים: נועם (11.5), שוהם (7), אורי (5.5) ונווה (3.5). "כל אחד מהם הוא 'ילד פוע"ה', מתוך למעלה ממאה אלף ילדים של המכון".

לדבריהם, הסיפור האישי שלהם הוא רק דוגמה אחת לעשייה רחבת ההיקף של המכון: "מכון פוע"ה עומד בחזית העשייה של עולם הפוריות, ומציע לא רק ידע הלכתי ורפואי עדכני, אלא גם ליווי אנושי רגיש ואישי. צוות המכון מבין שמאחורי כל תיק רפואי יש זוג שמתמודד עם קשיים מורכבים. הם רואים את התמונה המלאה, מספקים פתרונות יצירתיים ומוצאים את הדרך להפיח תקווה גם במקרים שנראים אבודים".

בסיום דבריהם הם מוסיפים קריאה אישית: "אפילו ברגעים שנראה שהכל אבוד, תמיד יש תקווה ואור. תמיד חפשו עזרה, תמיד תשאלו, ואל תתביישו לבקש ליווי. המסע יכול להיות ארוך ומורכב, אבל הוא שווה כל רגע, כל מאמץ וכל דמעה".

לקראת יום הכיפורים, בני הזוג מזמינים את הציבור לקחת חלק: "השנה, בערב יום הכיפורים, מתניה ואני מזמינים אתכם להיות שותפים לדבר המדהים הזה ולתרום כפרות עבור מכון פוע"ה, כדי שזוגות נוספים יוכלו לחוות את האושר שבו זכינו ולהגשים את חלומם. תרומתכם היא ממש שותפות באותם חיים חדשים!"

בזכות תרומה לפדיון כפרות למכון פוע''ה, עוד זוג יחבק תינוק בידיים רועדות מהתרגשות