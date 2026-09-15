הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, פרסם מכתב הנחיות חריף לקראת יום הכיפורים, בו הוא קורא להימנע מקיום מנהג הכפרות באמצעות תרנגולים ולהמירם בתרומת כספי צדקה - זאת בשל החשש הכבד מהתעללות ופגיעה ברווחת בעלי החיים.

במכתבו מזהיר הרב יוסף מפני התנאים הירודים המתגלים במוקדי הכפרות ההמוניים ברחבי הארץ, שבהם מוחזקים העופות בצפיפות קשה, תחת חום כבד וללא שפע מים ומזון.

לדבריו, מצב זה עולה כדי איסור "צער בעלי חיים" מהתורה, ולפיכך אדם המנסה לקיים את המנהג בתנאים אלו - אינו מקיים מצווה אלא מנסה לממש מנהג תוך ביצוע עבירה.

החישוב שקבע הרב לכל נפש עומד על 35 שקלים - מחיר המקביל לעלות של תרנגול - כאשר הכספים מועברים ישירות לתרומה ולסיוע לנזקקים.

פסיקה זו מסתמכת גם על מורשתו של אביו, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנהג בשנותיו האחרונות להמיר את המנהג המסורתי בחלוקת כספי צדקה.

קריאתו של הרב יוסף מצטרפת לביקורת הגוברת בשנים האחרונות מצד ארגונים להגנת בעלי חיים ורשויות המקומיות נגד מוקדי הכפרות הפיראטיים, וצפויה להוביל לצמצום משמעותי של שימוש בתרנגולים במרחב הציבורי בערב יום הכיפורים.