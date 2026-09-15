המרדף באילת: נהג נמלט מהשוטרים והתבצר על גג מבנה שמירה בבית ספר

חטיבת התביעות של משטרת ישראל הגישה כתב אישום נגד תושב אילת בשנות השלושים לחייו, לאחר שעל פי האישום נמלט משוטרים והתבצר על גג מבנה שמירה בכניסה לבית ספר בעיר. לצד כתב האישום הוגשו בקשות למעצרו ולפסילתו מנהיגה עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי המשטרה, בתחילת החודש התבקש הנאשם לעצור לבדיקה שגרתית, אך האיץ את נסיעתו בניסיון להימלט מהשוטרים והתנגש באי תנועה. לאחר מכן יצא מהרכב ונמלט מהמקום ברגל.

הנאשם המשיך במנוסתו למרות קריאות השוטרים לעצור, ולבסוף התבצר על גג מבנה שמירה בכניסה לבית ספר. אחד השוטרים טיפס על המבנה, הוריד אותו מהגג, והוא נעצר ונאזק.

במשטרה טוענים כי לאחר מעצרו גידף הנאשם את אחד השוטרים ואיים לפגוע בו ובבני משפחתו. בין היתר אמר לשוטר, "אני אדקור אותך, אני אשרוף לך את הילדים".

במסגרת החקירה התברר, לדברי המשטרה, כי הנאשם מעולם לא הוציא רישיון נהיגה וכי נהג ביודעין בזמן שתי פסילות שהוטלו עליו על ידי בתי המשפט. עוד נטען כי נהג ללא ביטוח בתוקף וברכב שרישיונו פקע בשנת 2016.

בתום החקירה הגישה שלוחת תביעות מרחב אילת את כתב האישום. ראש השלוחה, רפ"ק עו"ד רותם לוי, מסרה, "הנאשם, שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, שב ונהג למרות שתי פסילות שיפוטיות. הוא ניסה להימלט מהשוטרים ברכב וברגל, ובהמשך אף איים לפגוע בשוטר ובבני משפחתו".

לדברי לוי, "התנהלות זו מלמדת על מסוכנות ממשית לציבור, על זלזול בהחלטות בתי המשפט ועל היעדר מורא מגורמי אכיפת החוק. לנוכח זאת ביקשנו מבית המשפט להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו".