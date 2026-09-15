בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (שלישי) שבע שנות מאסר על סוריה אבו עראר, בת 44 תושבת הנגב, שהורשעה בשתי עבירות של המתה בקלות דעת בתאונה שבה נהרגו בני הזוג אליאב אבקסיס, בן 23, וארוסתו שחף דנינו, בת 28.

בנוסף נגזרו עליה 20 שנות פסילת רישיון והיא חויבה לפצות כל אחת ממשפחות ההרוגים ב-180 אלף שקלים.

התאונה התרחשה בפברואר 2025 באזור באר שבע, כאשר אבו עראר נהגה ברכבה כשארבעת ילדיה עמה. במהלך הנסיעה היא יצאה לעקיפת שני כלי רכב, חצתה קו הפרדה רצוף והמשיכה בנתיב הנגדי תוך שהאיצה למהירות של 124 קמ"ש בכביש שבו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש.

באותה עת נסעו מולה כמה כלי רכב והמרחק ביניהם הלך והצטמצם, אך אבו עראר המשיכה בנתיב הנגדי למרות כמה הזדמנויות לחזור לנתיבה. אחד הנהגים שהגיעו מולה נאלץ לסטות לשוליים, ובהמשך איבדה אבו עראר את השליטה על רכבה והתנגשה חזיתית במכונית שבה נסעו אבקסיס ודנינו. מותם של השניים, שעמדו להינשא, נקבע במקום.

עם הקראת גזר הדין פרצו בני משפחותיהם של אבקסיס ודנינו בבכי ומחו על העונש, "שבע שנים, זה מה שהחיים שלהם שווים?".

במסגרת הטיעונים לעונש בחודש יולי ביקשה הפרקליטות לגזור על אבו עראר עד 16 שנות מאסר ולפסול את רישיונה לתקופה של עד 25 שנה.

השופטת נועה חקלאי התחשבה בגזירת העונש, בין היתר, בהודאתה של אבו עראר ובהיותה אם לשמונה ילדים, ובחשש לפגיעה בילדיה. עם זאת, היא הדגישה את חומרת התנהלותה בכביש וקבעה כי העקיפה הייתה מתוכננת וכי אבו עראר בחרה לבצע אותה תוך העמדת משתמשי הדרך וילדיה בסכנה.

בהתייחסה לאחריותה של אבו עראר קבעה חקלאי כי היא לא חפצה במותם של בני הזוג, אך נטלה סיכון בלתי סביר. "הנאשמת היא שבחרה לבצע את העקיפה המסוכנת. אין בידי לקבל את דברי משפחתה שתאונות קורות. זה אינו גורל", כתבה.

לפני הקראת גזר הדין נרשמו חילופי דברים בין משפחתה של אבו עראר לבין משפחות בני הזוג, וכוחות אבטחה הוצבו בבית המשפט כדי לחצוץ ביניהן.