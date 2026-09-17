התאונה סמוך לקריית אתא תיעוד מבצעי מד"א

חמישה בני אדם נהרגו היום (חמישי) בתאונות דרכים ברחבי הארץ, משעות הבוקר ועד אחר הצהריים.

האחרון שבהם הוא רוכב אופנוע כבן 35 שנפגע אחר הצהריים מרכב בכביש 780, סמוך לקריית אתא. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

פרמדיק מד"א אלכס בוחמן וחובשי מד"א אבי פייבלזון ודוד אברהם סיפרו: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

מוקדם יותר נהרג נהג מונית כבן 70 בתאונה בין אוטובוס למכונית בנתיבי איילון, סמוך למחלף קק"ל. ארבעה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה, אחד מהם באורח בינוני ושלושה באורח קל.

צוותי מד"א מצאו את נהג המונית במצב אנוש ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך כדי פעולות החייאה. בבית החולים נמשכו המאמצים להציל את חייו, אך לבסוף נקבע מותו.

צוותי ההצלה סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין אוטובוס לרכב. הרכב היה עם פגיעות פח קשות ובתוכו היה לכוד הנהג כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בגופו".

לדבריהם, "תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי, ביצעו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שחולץ פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש. בנוסף במקום בתאונה היו 4 פצועים נוספים, גבר בן 69 נפצע באורח בינוני וסבל מחבלת ראש ועוד 3 פצועים במצב קל. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים".

בשעות הבוקר נהרגו שני בני אדם בתאונה קשה בין שני כלי רכב בכביש 310, סמוך לגבעות בר. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותם של שני גברים כבני 30.

חובש מד"א רזק אלטורי סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת, הרכבים היו עם פגיעות פח קשות בחלקם הקדמי, אחד מהרכבים היה על גדר ההפרדה. שני גברים כבני 30 שכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מוקדם יותר נהרג רוכב אופניים בתל אביב לאחר שנפגע מרכב גנוב שבו נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם.