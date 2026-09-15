משתמשי iCloud? השינוי שכדאי להכיר

אפל משנה את כללי המשחק בשירות האחסון שלה: החל מ-iOS 27, תמונות וסרטונים באלבומים משותפים חדשים ב-iCloud יתחילו להיחשב כחלק מנפח האחסון של המשתמש - בניגוד למצב שהיה נהוג עד היום.

במשך שנים אפשרה אפל למשתמשים ליצור "אלבומים משותפים" ולהעלות אליהם אלפי תמונות וסרטונים, מבלי שהתוכן יתפוס מקום ממכסת האחסון האישית שלהם ב-iCloud. כעת המדיניות משתנה.

על פי מסמכי התמיכה המעודכנים של אפל, באלבומים משותפים שנוצרו בגרסה 27 ומעלה של מערכות ההפעלה שלה, התמונות והסרטונים יישמרו ב-iCloud בפורמט המקורי וברזולוציה מלאה - אך בתמורה הם ייספרו כחלק מנפח האחסון של בעל האלבום.

השינוי משמעותי במיוחד למי שנוהגים לשתף אלבומים עם בני משפחה, חברים או עמיתים. גם תמונות וסרטונים שמשתמשים אחרים יעלו לאלבום המשותף ייגרעו ממכסת האחסון של מי שיצר ובבעלותו האלבום.

עד היום נהנתה התכונה מיתרון משמעותי: ניתן היה לשמור עד 5,000 תמונות וסרטונים באלבום משותף מבלי שהם ייספרו במסגרת נפח האחסון ב-iCloud. עם זאת, הדבר בא על חשבון האיכות - תמונות הוקטנו בדרך כלל ל-2,048 פיקסלים בצלע הארוכה וסרטונים הועברו באיכות של עד 720p.

ב-iOS 27 אפל מסירה את מגבלת האיכות ומאפשרת לשמור את התמונות והסרטונים ברזולוציה המלאה ובפורמט המקורי. אלא שהשיפור מגיע עם מחיר: הקבצים יתפסו מעתה מקום בחשבון ה-iCloud של בעל האלבום.

המשמעות עשויה להיות מורגשת במיוחד אצל משתמשים הנמצאים במסלול האחסון החינמי ומחזיקים בנפח מוגבל. אלבומים הכוללים מספר גדול של תמונות וסרטונים באיכות גבוהה עלולים למלא במהירות את מכסת האחסון ולהוביל לצורך ברכישת נפח נוסף.

חשוב להדגיש כי אפל אינה הופכת את שירות iCloud עצמו לשירות בתשלום בלבד, ולא ביטלה את נפח האחסון החינמי. השינוי נוגע לאופן שבו מחושב נפח האחסון של אלבומים משותפים חדשים.

גם האלבומים המשותפים הישנים אינם עוברים אוטומטית למודל החדש. לפי הפרטים שפורסמו, אלבומים שנוצרו במערכות ההפעלה הקודמות ממשיכים לפעול במתכונת הישנה, אלא אם המשתמש בוחר לשדרג אותם למתכונת החדשה.

לצד החיסרון מבחינת נפח האחסון, המשתמשים יקבלו בתמורה שיפור משמעותי באיכות: התמונות והסרטונים באלבומים החדשים לא יעברו עוד את הדחיסה והפחתת הרזולוציה שאפיינו את השירות במשך שנים.

כך, אחד הפתרונות הנוחים של אפל לשיתוף אלפי תמונות מבלי לפגוע במכסת האחסון משנה את אופיו: האיכות עולה - אבל מעתה היא תבוא על חשבון המקום הפנוי ב-iCloud.