ארבעה קברים יהודיים הועברו היום מבית העלמין היהודי החדש באזור צ'אצ'ואנגסאו, הסמוך לבנגקוק, לאחר שהרשויות בתאילנד לא חידשו את הרישיון להפעלתו.

הקברים הועברו לבית קברות קיים שבו רכשה הקהילה היהודית חלקות המיועדות לקבורה יהודית.

במשך כשלושים שנה פועל בבנגקוק בית קברות יהודי המשמש את הקהילה המקומית. בשנת 2021, לאחר שבית העלמין התקרב לתפוסה מלאה, רכשה הקהילה חלקת קרקע גדולה באזור צ'אצ'ואנגסאו במטרה להכשירה כבית קברות יהודי לשנים הבאות.

לפי הקהילה, הרשויות העניקו את האישורים והרישיון הנדרשים להפעלת המקום לתקופה של שלוש שנים, ובמהלך השנים נקברו בו ארבעה יהודים. בשנת 2024 הגישה הקהילה בקשה לחידוש הרישיון, אך הרשויות לא אישרו אותה, והקהילה הגישה ערעור לבית המשפט שטרם הוכרע.

הרב הראשי לתאילנד, הרב יוסף חיים קנטור, אמר כי הקהילה הקפידה לפעול בהתאם לחוק המקומי. "המקום נרכש כדין, הפעילות בו החלה רק לאחר קבלת האישורים והרישיון הנדרשים, וכאשר בקשת החידוש לא אושרה פנינו לערוצים המשפטיים המקובלים", מסר.

לדברי הרב קנטור, בתקופה האחרונה עלה מחדש נושא בית העלמין על רקע "המתיחות והבדיקות המוגברות בנושאים הנוגעים לישראלים בתאילנד". הוא ציין כי מאחר שבשנתיים האחרונות לא ניתן אישור לחידוש הרישיון, נדרשה הקהילה לפנות את הקברים מהמקום.

"היום, כחמש שנים לאחר רכישת השטח, ובצער ובכאב רב, הועברו ארבעת הקברים מהמקום", אמר הרב קנטור. לדבריו, ההעברה בוצעה בסיוע אנשי זק"א, ברגישות ותוך הקפדה על כבוד המת ועל דרישות ההלכה היהודית.

הקברים הועברו לבית קברות גדול וקיים, שבו רכשה הקהילה מספר חלקות שיועדו לקבורה יהודית. הרב קנטור הביע תקווה כי "המתיחות תשכך, ושנוכל להמשיך לחיות ולפעול בתאילנד מתוך כבוד הדדי ויחסים טובים עם העם התאילנדי ועם רשויות המדינה".