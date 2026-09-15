ארגון עתים הגיש היום (שלישי) עתירה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את מועמדותו לכנסת של עמוס דרור, ששוריין במקום השישי ברשימת ש"ס.

בעתירה נטען כי דרור, המכהן כממונה על המועצה הדתית בחיפה, לא התפטר מתפקידו 100 ימים לפני הבחירות כנדרש לטענת הארגון בחוק.

בעתים טוענים כי תפקידו של דרור הוא תפקיד ציבורי וביצועי בכיר, וכי הוא ממשיך להחזיק בתפקיד ובסמכויותיו גם לאחר הצבתו ברשימת המועמדים.

הארגון מסתמך בעתירתו על סעיף 7 לחוק יסוד: הכנסת ועל סעיף 56 לחוק הבחירות, שלטענתו מחייבים עובד ציבור בכיר בארבע הדרגות העליונות להתפטר לפחות 100 ימים לפני יום הבחירות.

במקביל לעתירה פנה הארגון ליועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת בדרישה להשעות את דרור ולהוציאו לחופשה ללא תשלום באופן מיידי.

בעתים טוענים כי הוראות החוק והתקשי"ר מחייבות את הפסקת שירותו של עובד ציבור עם הגשת שמו ברשימת מועמדים לכנסת, וכן אוסרות על עובדי ציבור להשתתף בתעמולת בחירות.

הרב שאול פרבר, יו"ר ומייסד ארגון עתים, טען כי שירותי הדת צריכים להישאר ממלכתיים ונפרדים מפעילות מפלגתית. לדבריו, שימוש במערכת שירותי הדת כדרך להשתלבות בזירה הפוליטית פוגע באמון הציבור במוסדות הדת.

עו"ד יאיר מבורך שאג מהמחלקה המשפטית של עתים טען כי לא ניתן לשלב בין כהונה פעילה בתפקיד ציבורי לבין התמודדות ברשימה מפלגתית. לדבריו, תקופת הצינון נועדה למנוע ערבוב בין השירות הציבורי לבין פעילות פוליטית ומפלגתית.

דרור, רס"ן במילואים, שירת בצה"ל במשך יותר מ-25 שנה בחיל הלוגיסטיקה במגוון תפקידי ניהול ופיקוד. לאחר פרישתו המשיך בפעילות ציבורית וחברתית, הקים וכיהן כיו"ר עמותת "חסד חיים ואמת", המלווה משפחות אבלות ושכולות.

בשנה וחצי האחרונות מכהן דרור במועצה הדתית בחיפה, ולאחרונה הצטרף לש"ס ושוריין במקום השישי ברשימת המפלגה לכנסת. כעת מבקש ארגון עתים מיו"ר ועדת הבחירות לקבוע כי בשל אי-השלמה, לטענתו, של תקופת הצינון הנדרשת, מועמדותו אינה יכולה לעמוד.