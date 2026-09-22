הרב אלישע ינון ראש ישיבת עפולה

מה הופך ישיבה לבית מדרש אמיתי? האם תפקידה מסתכם בלימוד גמרא והלכה, או שהיא אמורה להכין את תלמידיה לכל אתגרי החיים?

הרב אלישע ינון, ראש ישיבת עפולה, משוכנע שהתשובה ברורה: ישיבה שאינה מכינה את תלמידיה לחיי הנישואין, להורות, להתמודדות עם משברים ולבניית אישיות - מחמיצה חלק מרכזי מייעודה.

בריאיון לפודקאסט של ערוץ 7 הוא מציג תפיסה חינוכית יוצאת דופן, המשלבת לימוד גמרא בדרך שהוא מכנה "תורת ארץ ישראל", לצד סדנאות זוגיות, מודעות עצמית, חינוך ילדים וכלים מעשיים לחיים. לדבריו, "בית מדרש הוא לא רק מקום ללמוד תורה - הוא מכינה לחיים".

לדבריו, אחד האתגרים המרכזיים של עולם הישיבות כיום הוא הנתק שבין הלימוד לבין המציאות. "פגשתי לא מעט תלמידים שלא הצליחו להתחבר ללימוד הגמרא", הוא מספר. "כשהם מגלים את העולם הפנימי שמסתתר מאחורי הסוגיות, פתאום הגמרא הופכת לחיה ורלוונטית. בחור שהיה בטוח שלא יוכל לשבת ארבעים דקות בשיעור, מצא את עצמו יושב שעה וחצי ולא רוצה שהשיעור יסתיים".

אלא שהחידוש הגדול מבחינתו אינו רק בשיטת הלימוד, אלא דווקא בנושאים שבדרך כלל אינם נלמדים כלל בישיבות. "אני מגיע מעולם הטיפול", הוא אומר. "אחרי עשרות שנים של ליווי זוגות גיליתי שרובם לא הגיעו למשבר כי הם לא התאימו, אלא משום שאיש מעולם לא לימד אותם את הדברים הכי בסיסיים במערכת זוגית".

לכן, כבר בשיעור א' עוברים תלמידיו קורסים מסודרים בזוגיות, ובהמשך גם בחינוך ילדים, מודעות עצמית ותהליכי בניית משפחה.

לדבריו, ההבדל ניכר בשטח. הוא מתאר כיצד שני תלמידים שפנו אליו לאחר חתונתם עם בעיה כמעט זהה קיבלו מענה שונה לחלוטין. האחד, שעבר את הקורסים בישיבה, הצליח לפתור את המשבר בשיחה קצרה. השני, שלא נחשף לכלים הללו, נזקק לשעות של ליווי והכוונה. "כשאדם לומד את השפה הזוגית עוד לפני החתונה, הוא מגיע מוכן הרבה יותר לחיים".

אחת הסוגיות הבוערות שעליהן הוא מדבר היא תופעת הרווקות המאוחרת בציונות הדתית. לשיטתו, עולם השידוכים מונע כיום מתפיסות מוטעות ומרשימות אינסופיות של דרישות.

"הבעיה היא שאנשים בטוחים שהאושר שלהם תלוי בבחירה באדם המושלם", הוא מסביר. "בפועל, כמעט אף אחד לא מלמד איך באמת עובדת זוגיות. אנשים מחפשים רשימות, מתאהבים בתחושת הדופמין או פוסלים בגלל תכונות שוליות - ובסוף מפספסים את העיקר".

לדבריו, גם עודף האפשרויות פועל לרעת המחפשים. הוא מצטט את "פרדוקס הבחירה", שלפיו ככל שיש יותר אפשרויות, כך קשה יותר לבחור - וגם לאחר הבחירה גדלה תחושת ההחמצה. לכן הוא ממליץ לצמצם קריטריונים, להפסיק להתרכז בתכונות אופי שוליות ולהתמקד ביסודות שעליהם באמת נבנה בית.

גם לאחר החתונה, הוא סבור, רבים מהזוגות אינם יודעים כיצד לשמר קשר בריא. הפתרון, לדבריו, פשוט בהרבה ממה שנהוג לחשוב. "הזוגות שמצליחים לאורך שנים בונים לעצמם טקסים זוגיים", הוא מסביר. "לפעמים זו רבע שעה של קפה בבוקר, לפעמים שעה וחצי בשבוע שבה הכול נעצר - בלי טלפונים, בלי עבודה ובלי הילדים - ורק הזוגיות נמצאת במרכז. זוגיות טובה לא מתחזקת מעצמה. צריך להשקיע בה באופן קבוע".

אחת הטענות החריפות ביותר שלו מופנית דווקא לעולם הישיבות. לדבריו, הישיבות מלמדות אמת ותורה, אך אינן מעניקות לתלמידים כלים בסיסיים לחיים המעשיים. "בחור יכול ללמוד שמונה שנים בישיבה, ואז להתחתן בלי שמישהו אי פעם לימד אותו איך מנהלים מערכת זוגית", הוא אומר. "לפעמים יודעים להסביר סוגיה עמוקה במהר"ל, אבל לא יודעים איך מנהלים שיחה עם בן או בת הזוג".

לצד זאת הוא מדגיש כי העולם הרוחני עצמו מחייב גם גמישות נפשית. "בעולם הישיבות מדברים הרבה על אמת, אבל פחות על היכולת לשאת מורכבות. אם אדם לא ילמד גמישות, הוא יתקשה להתמודד עם זוגיות, עם ילדים, עם החברה ועם החיים בכלל".

גם בבחירת ישיבה הוא מציע להפוך את נקודת המבט המקובלת. במקום לבחור מוסד לפי החברים או האווירה, הוא ממליץ לנערים לשאול שאלה אחת: "איזה בית אני רוצה להקים בעוד חמש-עשרה שנה?". לדבריו, הישיבה מעצבת את תפיסת העולם שתלווה את האדם שנים ארוכות, ולכן הבחירה חייבת להיות ערכית ולא חברתית בלבד.

לקראת סיום הריאיון הוא מציג הצעה מעשית, שלדבריו יכולה לחולל שינוי חברתי של ממש: להפוך לימודי זוגיות לחובה לפני הנישואין.

"אם הייתה לי אפשרות לקדם חוק אחד בלבד", הוא אומר, "הייתי מחייב כל זוג לעבור שישה או שבעה מפגשים על יסודות הזוגיות לפני החתונה. אני משוכנע שזה היה מצמצם באופן דרמטי את שיעור הגירושין בישראל".