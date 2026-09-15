מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט 2026 ב-0.7% לעומת יולי, ובכך הסתכמה העלייה במדד ב-12 החודשים האחרונים ב-1.5%.

בין ההתייקרויות הבולטות נרשמו עליות של 2.9% במחירי הירקות הטריים, 2.7% בתחבורה, 2% בתרבות ובידור ו-0.6% בדיור.

מנגד, מחירי הפירות הטריים ירדו באוגוסט ב-2%, מחירי ההלבשה ירדו ב-0.8% והמזון הוזל ב-0.5%. מחירי הריהוט והציוד לבית ירדו ב-0.3%.

גם בשוק השכירות נרשמו עליות: עבור שוכרים שחידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.6%, ואילו בדירות שבהן התחלף השוכר נרשמה עלייה של 4.4%. שיעורים אלה משקפים קירוב לשינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה, מאחר שעבור רוב השוכרים שכר הדירה אינו משתנה במהלך תקופת החוזה.

בשוק הדירות נרשמה תמונה מעורבת: מחירי העסקאות ביוני-יולי 2026 עלו ב-0.2% לעומת מאי-יוני, ומחירי הדירות החדשות עלו ב-0.5%. במחוז תל אביב נרשמה עלייה של 0.7%, במרכז 0.3% ובדרום 0.1%, בעוד בירושלים נרשמה ירידה של 0.4%, בחיפה 0.3% ובצפון 0.1%.

בהשוואה שנתית, מחירי הדירות ביוני-יולי ירדו ב-1.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%. הירידות נרשמו במרכז בשיעור של 3.2%, בחיפה 2.4%, בתל אביב 0.9% ובדרום 0.6%, בעוד בירושלים נרשמה עלייה של 1.1% ובצפון של 1%.

נתון חדש שפורסם מצביע גם על ירידה של 1.2% במחירי דירות יד שנייה ברבעון השני של 2026 לעומת הרבעון הראשון. ירידות בולטות יותר נרשמו בירושלים, בשיעור של 2.9%, ובתל אביב, בשיעור של 2%.

במקביל, מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ירד ביולי ב-0.1%, אך מתחילת השנה עלה ב-2.3%. ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי עלה המדד ב-3.5%, בין היתר על רקע עלייה של 5.4% במחירי שכר העבודה.

מדד מחירי החומרים והמוצרים בענף ירד ביולי ב-0.4%, בעוד מדד שכר העבודה המשולם למועסקים בענף עלה ב-0.2%. מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה ירד ב-0.3%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה באוגוסט ב-2.7%, כאשר מחירי מוצרי הנפט המזוקק זינקו ב-28.3% ומחירי הרהיטים עלו ב-1.1%. מנגד, מחירי התרופות ומוצרי המתכת ירדו ב-1.1% כל אחד, ומחירי מוצרי ההלבשה ירדו ב-7.6%.

המדד ללא דלקים עלה באוגוסט ב-0.2%, בעוד מדד מחירי הכרייה והחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.8%. ב-12 החודשים האחרונים ירד מדד הכרייה והחציבה ב-7%.

ברבעון השני של 2026 ירד מדד מחירי היצוא התעשייתי, כולל כרייה וחציבה, ב-1.2%. באותו רבעון עלו מחירי שירותי הניקיון ב-3.6%, החשבונאות ב-3.3%, התעסוקה ב-2.4% והפרסום ב-2%, בעוד מחירי שירותי התכנות, הייעוץ בנושא מחשבים והשירותים הנלווים ירדו ב-3.3%.